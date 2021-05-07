Как сэкономить на коммуналке до 50%

Украинцы могут платить за коммуналку на 20−50% меньше благодаря мерам по энергоэффективности.
Об этом сообщает Госэнергоэффективности.
«Данные мониторинга, который проводит Госэнергоэффективности, еще раз подтверждают, что украинцы продолжают готовиться к следующему отопительному сезону, а государственная поддержка поощряет их к этому», — говорится в сообщении.
Благодаря государственному софинансированию 20%/35% суммы «теплых кредитов» есть возможность:
*На прошлой неделе около 700 семей привлекли 28,3 млн грн «теплых кредитов», а именно:
Таким образом общая сумма полученных домохозяйствами кредитов в банках в этом году уже достигла 301,7 млн гривен.
Со старта программы в конце марта и по сей день ею воспользовались 7588 семей.
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