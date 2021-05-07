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Как сэкономить на коммуналке до 50%

Как сэкономить на коммуналке до 50%

Украинцы могут платить за коммуналку на 20−50% меньше благодаря мерам по энергоэффективности.

Об этом сообщает Госэнергоэффективности.

«Данные мониторинга, который проводит Госэнергоэффективности, еще раз подтверждают, что украинцы продолжают готовиться к следующему отопительному сезону, а государственная поддержка поощряет их к этому», — говорится в сообщении.

Благодаря государственному софинансированию 20%/35% суммы «теплых кредитов» есть возможность:

  • уменьшить расходы в ходе проведения мероприятий по энергоэффективности;
  • сэкономить 20−50% и даже больше затрат на коммунальных платежах;
  • повысить уровень комфорта в своих домах.

*На прошлой неделе около 700 семей привлекли 28,3 млн грн «теплых кредитов», а именно:

  • 26,8 млн грн — на энергоэффективные мероприятия в частных домах;
  • 1,5 млн грн — на установку твердотопливных котлов.

Таким образом общая сумма полученных домохозяйствами кредитов в банках в этом году уже достигла 301,7 млн гривен.

Со старта программы в конце марта и по сей день ею воспользовались 7588 семей.

Справка Finance.ua:

  • С 1 мая переназначение субсидий на следующий период будет происходить по новому порядку.
  • По состоянию на 1 марта долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги составил 82,1 млрд грн. Наибольшие долги накопились традиционно за газ и горячую воду, наименьший долг — за вывоз мусора.
  • Летом 2021 года стоимость природного газа будет более чем в два раза превышать ценовые минимумы прошлого лета.

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По материалам Finance.UA
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