Во что инвестировать в Украине, и стоит ли это делать (мнения)

Большинство украинцев вкладывают деньги в рисковые инвестиции.
Об этом рассказал Михаил Ритчер, сооснователь M. Ritcher & Partner, Wotan, во время онлайн-вебинара «FinUpDate Выпуск 16. Куда инвестировать и не инвестировать в 2021 году».
«Мы провели опрос, и оказалось, что 80% инвестиций украинцев находятся на уровнях „рисковый“ и „очень рисковый“. А когда мы спросили, во что же они инвестируют, выяснилось, что в депозиты и недвижимость. А по международным классификациям эти активы относятся к защитным — такие тоже должны быть в портфеле инвесторов», — отметил Ритчер.
По его словам, основная специализация, куда он инвестирует — это частные компании, в том числе в Украине. Но есть нюанс — это должны быть компании, которые работают на быстрорастущем рынке, например в Америке или в Европе. То есть там, где есть деньги.
Проблема в таком инвестировании – достаточно высокий порог входа, чаще от 100−500 тыс. долларов.
Что касается более низкого чека, то тут остаются лишь украинские ОВГЗ, но только диверсифицированные.
По его словам в Украине есть два типа рисков:
В инвестировании в Украину нужно покрыть эти два типа рисков. Однако есть и преимущества инвестирования в нашу страну — это высокая доходность (в ОВГЗ она составляет 11% при стабильном курсе гривны).
С чего должен состоять портфель:
При этом другой финансист, основатель Kyiv First Investment Club Иван Компан советует вкладывать в ОВГЗ только опытным инвесторам.
«Если мы говорим о ликвидных инструментах, то наверное единственный, который есть в Украине, это ОВГЗ. И то — его ликвидность хороша только в моменты роста, а когда что-то случается, как показывает опыт, ликвидность всех украинских инструментов падает», — говорит он.
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По словам эксперта, стабильность инструмента ОВГЗ измеряется кредитным рейтингом эмитента — правительства Украины. В марте 2021 в S&P пересмотрели этот рейтинг Украины и определили его на уровне B — то есть на 5 пунктов ниже инвестиционного рейтинга.
«ОВГЗ относится к „speculative great“ — это спекулятивный инструмент для профессиональных инвесторов, но никак не для розничного инвестора, который хочет что-то заработать», — подытожил финансист.
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