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Нерезиденты заметно сократили ОВГЗ-портфель: итоги апреля

Нерезиденты заметно сократили ОВГЗ-портфель: итоги апреля

В прошлом месяце объем ОВГЗ в собственности нерезидентов сократился до 96,1 млрд гривен, передает Finbalance.

В апреле иностранные инвесторы сократили ОВГЗ-портфель на 6,9 млрд гривен или на 6,7%: на сегодняшний день в собственности нерезидентов насчитывается облигаций внутреннего госзайма на сумму 96,1 млрд гривен.

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Сокращение портфеля также зафиксировано у банков, у которых сегодня в распоряжении бумаги на сумму 520,6 млрд гривен. В течение апреля их портфель ОВГЗ «сдулся» на 0,8% или на 4,15 млрд гривен.

Нацбанк в прошлом месяце сократил портфель облигаций в 321 млрд гривен, что на 1,1 млрд гривен или 0,3% меньше, чем в марте. Сокращение коснулось и юрлиц: их ОВГЗ-портфель в апреле уменьшился на 2,4% или 1,06 млрд гривен – до 43,6 млрд гривен.

В то же время, объем облигаций внутреннего госзайма в собственности физлиц в прошлом месяце увеличился до 16 млрд гривен: в апреле показатель вырос на 5,1% или 782 млн гривен.

ОВГЗ-портфель территориальных общин при этом остался на прежнем уровне – 266 млн грн.

В целом объем облигаций внутреннего госзайма в обращении в прошлом месяце уменьшился до 997,5 млрд гривен: сокращение по итогам апреля составило 1,2% или 12,4 млрд гривен.

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По материалам Finbalance
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