Уклонение от уплаты налогов на 9 млн грн: ГНС проводит обыски на КП «Киевский метрополитен»

Сотрудники Г У ГФС в г. Киеве проводят обыски в помещениях КП «Киевский метрополитен» по подозрению в уклонении от уплаты налогов в сумме 9 млн грн при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины в Facebook.

По версии следствия, подрядное предприятие, которое выполняло работы по строительству линии метрополитена по заказу КП «Киевский метрополитен», заказывало работы по ремонту оборудования у общества, полученные от коммунального предприятия средства перечисляло на счета предприятий с признаками фиктивности.

Читайте также: ГФС проводит обыски в «Киевпастрансе»

«Метрополитен является стратегическим активом для города. Любые попытки нажиться на его строительстве недопустимы и получат соответствующую реакцию компетентных органов», — отметил глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.