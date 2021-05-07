Уклонение от уплаты налогов на 9 млн грн: ГНС проводит обыски на КП «Киевский метрополитен»

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины в Facebook.
По версии следствия, подрядное предприятие, которое выполняло работы по строительству линии метрополитена по заказу КП «Киевский метрополитен», заказывало работы по ремонту оборудования у общества, полученные от коммунального предприятия средства перечисляло на счета предприятий с признаками фиктивности.
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«Метрополитен является стратегическим активом для города. Любые попытки нажиться на его строительстве недопустимы и получат соответствующую реакцию компетентных органов», — отметил глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.
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