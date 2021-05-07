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Уклонение от уплаты налогов на 9 млн грн: ГНС проводит обыски на КП «Киевский метрополитен»

Уклонение от уплаты налогов на 9 млн грн: ГНС проводит обыски на КП «Киевский метрополитен»

Сотрудники Г У ГФС в г. Киеве проводят обыски в помещениях КП «Киевский метрополитен» по подозрению в уклонении от уплаты налогов в сумме 9 млн грн при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины в Facebook.

По версии следствия, подрядное предприятие, которое выполняло работы по строительству линии метрополитена по заказу КП «Киевский метрополитен», заказывало работы по ремонту оборудования у общества, полученные от коммунального предприятия средства перечисляло на счета предприятий с признаками фиктивности.

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«Метрополитен является стратегическим активом для города. Любые попытки нажиться на его строительстве недопустимы и получат соответствующую реакцию компетентных органов», — отметил глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

По материалам Finance.UA
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