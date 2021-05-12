2 гектара земли каждому украинцу: придуманный чиновниками самообман - глава МинАПК

Министр агрополитики Роман Лещенко заявил, что норма о праве каждого украинца бесплатно получить 2 га земли является фикцией и обманом, на основе которого чиновники получают коррупционную ренту.
Об этом он сказал в интервью Радио НВ.
“Норма закона есть, а реализации практически нет по одной простой причине: по 2 га для более чем 40 млн украинцев – это 80 млн га земли. У нас ее просто физически нет столько. Этот самообман был придуман непосредственно чиновниками, чтобы сформировать коррупционную составляющую”, – подчеркнул Лещенко.
По его словам, чиновники говорят украинцам, которые хотят получить землю, чтобы они оформляли землеустроительную документацию, а затем берут взятки за выделение земли.
По словам министра, “за 20 лет была сформирована очень четкая коррупционная рента”: ввели землеустроительную экспертизу, разрешительную документацию, многочисленные справки и разрешения. Для любых действий, связанных с землей, требуется большое количество различных документов.
“Каждый документ – это коррупционная рента”, – считает Лещенко.
Он добавил, что всю землю, которая была в распоряжении Госгеокадастра, передали в коммунальную собственность.
“Если община хочет предоставить землю под бесплатную приватизацию, она может это сделать двумя третьими голосов от количественного состава совета, избранного народом”, – пояснил он.
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