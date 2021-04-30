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Земля подорожает: сколько дадут за гектар после открытия рынка

Земля подорожает: сколько дадут за гектар после открытия рынка

В Украине с 1 июля планируют открыть рынок земли — парламент накануне принял один из последних законопроектов, необходимых для финала земельной реформы. Сейчас стоимость одного гектара земли в Украине оценивают в 30 тыс. гривен. Но цены могут заметно вырасти после открытия рынка — постепенно до 10−15 тыс. евро за гектар, как у наших ближайших соседей.

Об этом пишет «Сегодня».

«С каждым годом, как видно на примере европейских стран, земельные участки растут в цене. В Германии кое-где гектар стоит 50−60 тыс. евро — такие цены сложились за годы рыночных отношений. У ближайших наших соседей цена за гектар колеблется от 10 до 15 тыс. евро. С каждым годом цена растет», — отметил замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Поэтому специалисты не советуют украинцам избавляться от участков (через договоры аренды или другие схемы) до июля, а также просят не спешить с продажей и после открытия рынка земли.

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«Основной процесс, который будет в 2021 году, — это легализация отношений, которые формировались десятки лет моратория (на продажу с/х земель. — Ред.). Если землю взяли в аренду на 50 лет, то это прекращение договора аренды и заключение договора купли-продажи, где указывают стоимость не менее нормативно-денежной оценки земли», — добавил министр аграрной политики Роман Лещенко.

Как известно, закон об открытии рынка земли приняли еще весной 2020 года. Но для того, чтобы его положения были воплощены в жизнь, необходим ряд других законов.

Несмотря на принятие закона о передаче земли на места, который уже прозвали «земельной конституцией», Раде для окончательного завершения реформы осталось рассмотреть во втором чтении закон об организации земельных торгов в электронной форме (№ 2195). Также нужно принять закон о Фонде гарантирования займов и о праве государственных работников на земельный пай.

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По материалам Сегодня
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