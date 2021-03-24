В Госгеокадастре назвали стоимость земли в регионах после открытия рынка

В Госгеокадастре считают, что разброс цен на землю в регионах будет весьма существенен. Цена зависит от конкуренции за участок и возможности изменения его назначения.
Об этом сообщает Legalhub.online.
«Участки поля вдоль основных трасс, которые теоретически можно перевести из сельхозназначения в другую категорию и где можно построить АЗС, гостиницу или логистический центр, уже сейчас продаются по $10 000 за гектар и выше», – сообщил собеседник издания.
Прогнозная стоимость земли сельхозназначения для выращивания сельхозкультур пока не известна. Но в Госгеокадастре рассказали, какова она может быть после введения рынка земли с 1 июля 2021 года.
Области с самой дорогой землей, по прогнозу ведомства:
Области с самой дешевой землей:
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