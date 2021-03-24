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В Госгеокадастре назвали стоимость земли в регионах после открытия рынка

В Госгеокадастре назвали стоимость земли в регионах после открытия рынка

В Госгеокадастре считают, что разброс цен на землю в регионах будет весьма существенен. Цена зависит от конкуренции за участок и возможности изменения его назначения.

Об этом сообщает Legalhub.online.

«Участки поля вдоль основных трасс, которые теоретически можно перевести из сельхозназначения в другую категорию и где можно построить АЗС, гостиницу или логистический центр, уже сейчас продаются по $10 000 за гектар и выше», – сообщил собеседник издания.

Прогнозная стоимость земли сельхозназначения для выращивания сельхозкультур пока не известна. Но в Госгеокадастре рассказали, какова она может быть после введения рынка земли с 1 июля 2021 года.

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Области с самой дорогой землей, по прогнозу ведомства:

  • Черкасская $1875-2500 за гектар;
  • Черновицкая $1850-2470 за гектар;
  • Харьковская $1845-2460 за гектар;
  • Кировоградская $1770-2360 за гектар;
  • Донецкая $1725-2300 за гектар.

Области с самой дешевой землей:

  • Житомирская $1100-1590 за гектар;
  • Львовская $1200-1600 за гектар;
  • Волынская $1215-1620 за гектар;
  • Ровенская $1220-1630 за гектар;
  • Черниговская $1340-1760 за гектар.

Справка Finance.ua:

  • По мнению члена Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Алексея Мушака, объем средств на рынке земли в первый год после открытия его в Украине может составить 4-5 миллиардов долларов.

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По материалам legalhub.online
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