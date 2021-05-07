Эксперт рассказал, как повлияет повышение налогов в США на инвесторов

Еще в апреле стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намеревается поднять ставки для больших компаний с 21% до 28%.
Однако недавно прозвучала новая цифра: глава США согласился понизить планку и обещает повысить налог на корпорации не до 28%, а до 25%.
Об этом во время онлайн-вебинара «FinUpDate Выпуск 16. Куда инвестировать и не инвестировать в 2021 году» рассказал сооснователь M. Ritcher & Partners, Wotans Михаил Ритчер.
«Фондовые рынки работают в ожидании. А это значит, что это поднятие налоговых ставок уже заложено в ценах на активы. Поэтому, когда рынки услышали новую цифру и в общем о повышении налогов до 25%, это вызвало больше эйфорию на рынке. После этого фондовые индексы S&P 500 даже выросли», — прокомментировал Ритчер.
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Но, по словам эксперта, тут дело совсем в другом. Даже если произойдет повышение налоговых ставок, оно не так сильно скажется на ценных фондовых активах — ведь цены на них уже сформированы, а высокие ставки заложены в эту цену.
«Больше сыграет психологический фактор и новости в СМИ. Именно это будет воздействовать на рынок еще ближайший год-два, а то и больше. Потому что мы видим, что даже один твит Илона Маска может привести к резкому росту цен как на Bitcoin, так и на любую криптовалюту или акции компании Tesla. Пока это не нарушает никакие законы и этим не заинтересовались — мы еще увидим сильные падения на фондовых рынках «, — спрогнозировал Ритчер.
Что же делать? Эксперт отмечает, что повышение ставки и налогов в любом случае будет, поэтому прежде всего надо думать о том, как себя защитить. Это значит, что надо покупать такие активы и акции, у которых высокая рентабельность капитала и низкий уровень долга (потому что рост процентной ставки приведет к более высокой долговой нагрузке). Кроме того, аналитик рекомендует покупать самые недооцененные акции. Если в тех ценных бумагах, которые вы планируете купить, сходятся все три фактора — в таком случае повышение налогов и процентной ставки не так сильно ударят по вашему капиталу и его росту.
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