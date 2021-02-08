0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 113 0

Инвесторы ежегодно теряют миллионы долларов, путая акции компаний с похожими названиями — The Economist

Инвесторы ежегодно теряют миллионы долларов, путая акции компаний с похожими названиями — The Economist

Инвесторы по всему миру ежегодно теряют миллионы долларов, периодически путая акции компаний с похожими названиями.

Об этом пишет журнал The Economist.

Например, в последние месяцы набирает популярность соцсеть с голосовыми чатами Clubhouse. Она была запущена в марте 2020 года. Стать участником можно только по приглашению. До января 2021 года количество пользователей выросло до 2 млн. Среди них – телеведущая Опра Уинфри, рэпер Дрейк и глава Tesla Илон Маск.

После того как Маск написал в Twitter 31 января, что пользуется этой соцсетью, акции китайской Clubhouse Media Group выросли на 117%, но эта компания не имеет никакого отношения к популярному приложению Clubhouse. Компания, которой принадлежит эта соцсеть, не является публичной, и ее акции не торгуются на бирже. Когда новые инвесторы Clubhouse Media Group осознали свою ошибку, ее акции резко подешевели.

Твиты Маска и ранее приводили к таким ошибочным инвестициям. Когда 7 января он посоветовал своим фолловерам пользоваться приложением для обмена мгновенными сообщениями Signal, акции техасской компании по производству медицинского оборудования Signal Advance подорожали в шесть раз, после чего обвалились.

В прошлом году некоторые инвесторы даже перепутали производителя электромобилей Tesla (тикер – TSLA) с биотехнологической фирмой Tiziana Life Sciences (тикер – TLSA).

Похожую ошибку в прошлом году допустили некоторые инвесторы, пожелавшие купить акции компании Zoom Video Communications (тикер – ZM), создавшей программу для организации видеоконференций. Когда она начала набирать популярность из-за пандемии коронавируса, акции Zoom Technologies (тикер – ZOOM), небольшой холдинговой компании со штаб-квартирой в Пекине, резко подорожали.

В прошлом инвесторы также часто совершали такие ошибки. Например, в 2013 году скупали акции обанкротившейся фирмы по производству бытовой электроники Tweeter Home Entertainment вместо акций соцсети Twitter, которая на тот момент еще не была публичной. В 2017 году Snap, материнскую компанию мобильного приложения Snapchat, перепутали со Snap Interactive, компанией-разработчиком программного обеспечения.

Эти очевидные ошибки могут обойтись дорого. В статье, опубликованной в 2019 году, Вадим Балашов и Андрей Никифоров из Университета Рутгерса проанализировали 31 аналогичный случай на фондовом рынке за период с 1993 по 2013 год. Они подсчитали, что инвесторы потратили около $66 млн долларов на транзакционные издержки, чтобы провести эти ошибочные сделки.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.