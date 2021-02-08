Инвесторы ежегодно теряют миллионы долларов, путая акции компаний с похожими названиями — The Economist

Инвесторы по всему миру ежегодно теряют миллионы долларов, периодически путая акции компаний с похожими названиями.
Об этом пишет журнал The Economist.
Например, в последние месяцы набирает популярность соцсеть с голосовыми чатами Clubhouse. Она была запущена в марте 2020 года. Стать участником можно только по приглашению. До января 2021 года количество пользователей выросло до 2 млн. Среди них – телеведущая Опра Уинфри, рэпер Дрейк и глава Tesla Илон Маск.
После того как Маск написал в Twitter 31 января, что пользуется этой соцсетью, акции китайской Clubhouse Media Group выросли на 117%, но эта компания не имеет никакого отношения к популярному приложению Clubhouse. Компания, которой принадлежит эта соцсеть, не является публичной, и ее акции не торгуются на бирже. Когда новые инвесторы Clubhouse Media Group осознали свою ошибку, ее акции резко подешевели.
Твиты Маска и ранее приводили к таким ошибочным инвестициям. Когда 7 января он посоветовал своим фолловерам пользоваться приложением для обмена мгновенными сообщениями Signal, акции техасской компании по производству медицинского оборудования Signal Advance подорожали в шесть раз, после чего обвалились.
В прошлом году некоторые инвесторы даже перепутали производителя электромобилей Tesla (тикер – TSLA) с биотехнологической фирмой Tiziana Life Sciences (тикер – TLSA).
Похожую ошибку в прошлом году допустили некоторые инвесторы, пожелавшие купить акции компании Zoom Video Communications (тикер – ZM), создавшей программу для организации видеоконференций. Когда она начала набирать популярность из-за пандемии коронавируса, акции Zoom Technologies (тикер – ZOOM), небольшой холдинговой компании со штаб-квартирой в Пекине, резко подорожали.
В прошлом инвесторы также часто совершали такие ошибки. Например, в 2013 году скупали акции обанкротившейся фирмы по производству бытовой электроники Tweeter Home Entertainment вместо акций соцсети Twitter, которая на тот момент еще не была публичной. В 2017 году Snap, материнскую компанию мобильного приложения Snapchat, перепутали со Snap Interactive, компанией-разработчиком программного обеспечения.
Эти очевидные ошибки могут обойтись дорого. В статье, опубликованной в 2019 году, Вадим Балашов и Андрей Никифоров из Университета Рутгерса проанализировали 31 аналогичный случай на фондовом рынке за период с 1993 по 2013 год. Они подсчитали, что инвесторы потратили около $66 млн долларов на транзакционные издержки, чтобы провести эти ошибочные сделки.
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