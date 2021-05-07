Как быть с ЕСВ предпринимателю, который только что стал пенсионером

Физическое лицо — предприниматель, достигший пенсионного возраста и получающий пенсию по возрасту, освобожден от уплаты ЕСВ за себя.
Об этом пишет Адвокат Права в Telegram-канале.
«Физическое лицо — предприниматель, который приобрел статус пенсионера по возрасту или лица с инвалидностью и получает по закону пенсию или социальное пособие, или достиг возраста, установленного статьей 26 Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ и получает в соответствии с законом пенсию или социальное пособие, освобождается от уплаты за себя единого взноса со следующего месяца после обретения такого статуса», — говорится в сообщении.
Поскольку пропорциональный расчет базы начисления единого взноса для этой категории плательщиков не предусмотрен, то месяц, в котором такое лицо приобрело право на пенсию по возрасту или статус лица с инвалидностью, или достигло возраста, установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и получает в соответствии с законом пенсию или социальное пособие, относится к базовому отчетному периоду, за который уплачивается ЕСВ.
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