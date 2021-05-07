Правительство надеется на получение до конца года двух траншей от МВФ, – Шмыгаль

Возможность заключения новой программы с МВФ, по словам премьера, пока не обсуждается.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству «РБК-Украина».

«Мы работаем с МВФ почти в еженедельном режиме», — сказал он.

До конца 2021 года действует программа stand-by, в ее рамках возможно получение еще двух траншей кредита. Новая программа с фондом пока не обсуждается. На переговорах речь идет о корректировке меморандума и продолжении сотрудничества в рамках действующей программы.

Во время последнего общения с представителями МВФ, которое состоялось пару недель назад, ключевыми вопросами оставались антикоррупция, НАБУ, НАПК и Высший совет правосудия. Остальные вопросы, по словам премьера, — технические, например: макропоказатели на 2022−2023 годы, бюджетная декларация. Еще был вопрос передачи СБУ полномочий по экономическим преступлениям в Бюро экономической безопасности.

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«Законодательно разблокирован процесс большой приватизации. Закон о НАБУ в той редакции, которая сегодня находится в парламенте, полностью удовлетворяет наших партнеров, будем его принимать», — заявил Шмыгаль.

Также партнеры одобряют закон о Высшем совете правосудия и новый закон об усилении уголовной ответственности за ложь в декларациях. Принят закон по земельной реформе, на рассмотрении еще один. По словам премьера, это тоже два ключевых закона.

«Как только будут во втором чтении приняты эти законы, мы выходим на переговоры по тексту меморандума о продолжении сотрудничества и получение транша», — заверил премьер.