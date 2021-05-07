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Временное ограничение выезда за границу для неплательщиков алиментов: что следует знать

Временное ограничение выезда за границу для неплательщиков алиментов: что следует знать

Отделы государственной исполнительной службы Западного межрегионального управления Министерства юстиции ограничили выезд за пределы Украины из-за задолженности по уплате алиментов 3127 лицам.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Основание для ограничения. В соответствии с ЗУ «Об исполнительном производстве» при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 4 месяца (3 месяца для родителей тяжелобольного ребенка), государственный исполнитель выносит мотивированное постановление об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины.

Как это происходит. Постановление государственного исполнителя о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Украины готовится на бланке соответствующего органа государственной исполнительной службы, подписывается исполнителем и заверяется печатью. Не позднее следующего рабочего дня со дня вынесения направляется сторонам для ознакомления.

По истечении срока для обжалования постановление направляется для исполнения по адресу Государственной пограничной службы Украины. Фамилию должника вносят в соответствующий список и он находится на контроле в Госпогранслужбе, которая устанавливает временное ограничение на пересечение границы Украины указанным лицом.

Как действовать, когда ограничивают выезд безосновательно. Если должник выполняет свои обязательства, то есть погашает задолженность в полном объеме, он снимается с контроля пограничной службой на основании постановления госисполнителя об отмене временного ограничения в праве выезда лица из Украины.

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Решения, действия или бездействие органов государственной власти, должностных и служебных лиц в вопросах выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины могут быть обжалованы в установленном законом порядке. Суд может отменить временное ограничение физического лица в праве выезда за пределы Украины по мотивированному заявлению должника.

Прочие санкции. К неплательщикам алиментов, у которых совокупный размер задолженности превышает сумму платежей более чем 4 месяца (и 3 месяца для родителей тяжелобольного ребенка), применяются также временные запреты в праве управлять транспортными средствами, праве пользоваться оружием и праве охотиться.

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По материалам Finance.UA
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