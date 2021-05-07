Каждый пятый покупатель электромобилей возвращается к топливным (исследование)

Американские исследователи выяснили, какие типы и марки электромобилей хуже удерживают клиентов. А также по каким причинам люди отказываются от электрических машин.

Разрабатывая электромобили, перед компанией стоит задача не только сделать их привлекательными для покупателя, но и побудить оставаться с этим видом транспорта в дальнейшем. И если на первое компании бросают значительные ресурсы в попытке продать как можно больше товара, то на второе обращается значительно меньше внимания.

Как проводилось исследование. Институт транспортных исследований Калифорнийского университета опубликовал результаты 4167 опросов владельцев электромобилей в рецензируемом научном журнале Nature Energy.

Стоит отметить, что данные собирали только среди покупателей электромобилей или гибридов в 2011-2018 годах. То есть их опыт владения пришелся на тот период, когда технологии в этой области бурно развивались. Современные модели существенно отличаются по характеристикам, поэтому, вероятно, покупатели современных моделей показали бы другие результаты.

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Результаты показали, что из всего количества опрошенных 1856 приняли решение приобрести новую машину. Среди них почти 21% захотел перейти от электротяги на двигатель внутреннего сгорания. Причем от гибридов хотят отказаться больше людей. Но более половины из них не исключает возврата к электромобилям в будущем.

Марки, от которых отказываются меньше всего:

Меньше всего “отказников” у компании Cadillac – точнее, их нет вовсе. Результаты показали 0% отказов. Однако такой результат вызывает сомнение, когда становится понятно, что среди всего количества участников было всего трое владельцев автомобиля Cadillac;

второе место с результатом 7,14 процента за компанией Honda. Ее автомобилями владели 26 респондентов;

на третьем месте самый известный мировой производитель Tesla – всего 10 процентов покупателей ее машин захотели сменить машину.

Лидерами по отказам назвали следующие компании:

Fiat – 38% респондентов, купивших эту марку хотят вернуться к ДВС ;

Ford – 27,48%;

Toyota – 24,47%;

BMW – 21,01%.

Средние результаты показывает Volkswagen (18,18%), а также Kia (20,83%) и Nissan (20,6%).

Почему отказываются от электромобилей. Главные причины покупки бензинового (или дизельного) автомобиля после владения электромобилем или гибридом:

отсутствие возможности быстрой зарядки дома. Наличие развитой сети зарядных станций в городе почти не влияет на ситуацию, поскольку большинство поездок происходят по маршруту дом-работа и заезжать куда-то по дороге людям неудобно;

отсутствие достаточно мощной розетки (или возможности ее установить), что характерно для арендованной жилплощади и апартаментов в многоквартирных домах;

недостаточная экономичность в случае гибридов;