Каждый пятый покупатель электромобилей возвращается к топливным (исследование)

Американские исследователи выяснили, какие типы и марки электромобилей хуже удерживают клиентов. А также по каким причинам люди отказываются от электрических машин.
Разрабатывая электромобили, перед компанией стоит задача не только сделать их привлекательными для покупателя, но и побудить оставаться с этим видом транспорта в дальнейшем. И если на первое компании бросают значительные ресурсы в попытке продать как можно больше товара, то на второе обращается значительно меньше внимания.
Как проводилось исследование. Институт транспортных исследований Калифорнийского университета опубликовал результаты 4167 опросов владельцев электромобилей в рецензируемом научном журнале Nature Energy.
Стоит отметить, что данные собирали только среди покупателей электромобилей или гибридов в 2011-2018 годах. То есть их опыт владения пришелся на тот период, когда технологии в этой области бурно развивались. Современные модели существенно отличаются по характеристикам, поэтому, вероятно, покупатели современных моделей показали бы другие результаты.
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Результаты показали, что из всего количества опрошенных 1856 приняли решение приобрести новую машину. Среди них почти 21% захотел перейти от электротяги на двигатель внутреннего сгорания. Причем от гибридов хотят отказаться больше людей. Но более половины из них не исключает возврата к электромобилям в будущем.
Марки, от которых отказываются меньше всего:
Лидерами по отказам назвали следующие компании:
Средние результаты показывает Volkswagen (18,18%), а также Kia (20,83%) и Nissan (20,6%).
Почему отказываются от электромобилей. Главные причины покупки бензинового (или дизельного) автомобиля после владения электромобилем или гибридом:
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