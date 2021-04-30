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Сколько налогов платят европейские автомобилисты

Сколько налогов платят европейские автомобилисты

Регистрационные сборы, транспортные, дорожные и топливные налоги ежегодно вынуждают граждан ЕС тратить огромные суммы на налоги.

Согласно последним данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), на ключевых рынках ЕС автотранспортные средства дают около 398 млрд евро налоговых поступлений в год. Сюда включены налоги на приобретение транспортных средств (НДС, налог с продаж, регистрационный налог), на владение (ежегодный налог, дорожный сбор) и налоги на топливо.

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За последний год эта цифра выросла на 3% и теперь почти в два с половиной раза превышает общий бюджет Союза.

Самый большой налоговый сбор с одного автомобиля в Бельгии. За год в этой стране в среднем собирают 3187 евро с автомобиля. Далее следует Австрия (2678 евро). Замыкает тройку стран ЕС с самыми высокими налоговыми поступлениями от автомобиля Финляндия – 2523 евро в год. Самые низкие налоговые поступления в Греции и Испании, где государство удерживает в среднем 1264 евро и 1068 евро с автомобиля соответственно.

Что касается налогов на топливо, то почти во всех европейских странах, за исключением Бельгии и Словении, бензин облагается по более высоким ставкам, чем дизельное топливо. Налог на дизель колеблется от 317 евро за 1000 литров (в Венгрии) до 617 евро за 1000 литров (в Италии). Для бензина налоги составляют от 345 евро за 1000 литров (Венгрия) до 813 евро за 1000 литров (Нидерланды).

Ставки НДС на новые автомобили в ЕС варьируются от 17% в Люксембурге до 27% в Венгрии.

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По материалам Телеканал 24
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