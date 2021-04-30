Регистрация детей и получение пенсий по-новому: чего ждать от регистрации места проживания онлайн

В Верховную Раду поступил законопроект №5463, призванный полностью изменить механизм регистрации места проживания в Украине.
Глава ведомства Михаил Федоров рассказал, что документ внесет изменения в более чем 20 различных законов и кодексов — Семейный, Гражданский, о социальном страховании, пенсионном обеспечении и др.
По словам министра цифровой трансформации, законопроект на уровне государства закрепит декларативную «прописку».
Глава Минцифры также пообещал отмену «штампа в паспорте о прописке», отпадет надобность в справке «формы 13» о подтверждении регистрации места жительства.
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По его словам, к зарегистрированному месту жительства больше не будет привязано, например, получение пенсий. Временно перемещенные лица и те, кто проживает на временно оккупированных территориях, тоже смогут оформлять документы, не привязываясь к месту регистрации.
Мнение эксперта. Адвокат Иван Либерман уверен, что институт регистрации места жительства нужно усовершенствовать, и приветствовал появление законопроекта № 5463.
По его словам, упомянутый проект закона продвинет нормативную базу Украины «на несколько шагов вперед, но пока не на 100%». Среди позитивных моментов он отметил, во-первых, хороший контроль по защите прав детей. «Тут порядок наводится», — подчеркнул адвокат.
Во-вторых, нет разделения по полу — указаны просто «граждане Украины».
«В действующем варианте закона мужчин кошмарили военкоматами, а женщины просто снимались или ставились на регистрацию», — отметил Иван Либерман. Новая норма, естественно, не относится к пенсионерам и детям. А все остальные — будут иметь несколько дней для того, чтобы сняться с регистрации в одном военкомате и зарегистрироваться в другом.
В-третьих, упраздняется огромное количество ненужных норм. Например, уже не нужно будет получать какие-то справки из ЗАГСа, «соцобеса»
«Всякая бюрократия исчезает», — подчеркнул адвокат, связав последний пункт с четвертым важным изменением. Гражданам Украины в случае вступления в силу законопроекта № 5463 не нужно будет что-либо доказывать государству.
Если нужна будет информация о ребенке — когда он родился, к примеру — уже не нужно будет вызывать отца или мать, требовать копию свидетельства о рождении. Вся эта и другая информация уже есть в госреестрах.
При этом он отметил и негативный фактор.
«К сожалению, нигде в законопроекте не написано — по крайней мере я не нашел в этом документе — о том, что государство гарантирует безопасность персональных данных и всей информации на каждое отдельное лицо», — подытожил адвокат.
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