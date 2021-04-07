Чем отличается прописка от регистрации

По состоянию на сегодня такого понятия как «прописка» в законодательстве Украины не существует, зато существует регистрация.

Об этом говорит директор Раздельнянского местного центра по предоставлению БВПД Татьяна Кулишова.

Каковы отличия прописки от регистрации:

главное отличие – цели осуществления прописки и регистрации;

прописка воплощала в жизнь функцию административно-планового размещения населения, контроль за перемещением граждан, а регистрация – это поддержание юридической связи между человеком и государством с целью взаимного выполнения прав и обязанностей, регистрация имеет уведомительный характер и не ограничивает свободу передвижения граждан;

кроме того, прописка закрепляла граждан за определенной административно-территориальной единицей, выдавать разрешение на проживание имели право административные органы на местах. А институт регистрации не устанавливает указанных ограничений. Также важно то, что владелец помещения может зарегистрировать в своем доме любое лицо, в отличие от прописки, которая позволяла прописать только близких родственников.

Является ли регистрация обязательной:

каждый гражданин Украины обязан зарегистрировать свое место жительства, а также уведомить компетентные органы об изменении своего места жительства в течение 30 дней;

родители обязаны зарегистрировать место жительства новорожденного ребенка в течение 3 месяцев со дня государственной регистрации его рождения.

За несвоевременную регистрацию предусмотрена административная ответственность – предупреждение или штраф.

Осуществить регистрацию места жительства можно только по одному адресу.

Сегодня функцию регистрации места жительства осуществляют органы местного самоуправления. Причем регистрация места жительства может быть проведена одновременно со снятием с предыдущего места жительства.

Для регистрации необходимо предоставить:

письменное заявление;

документ, в который вносятся сведения о месте жительства (как правило – паспорт). Если ребенок не достиг 16-летнего возраста, подается свидетельство о рождении;

квитанцию об уплате административного сбора;

документы, подтверждающие право на проживание в жилье, пребывание или взятие на учет в специализированном социальном учреждении, заведении социального обслуживания и социальной защиты, прохождение службы в воинской части, адрес которых указывается при регистрации;

военный билет или удостоверение о приписке (для граждан, подлежащих взятию на воинский учет или состоящих на воинском учете);

заявление о снятии с регистрации места проживания лица (в случае проведения регистрации места жительства одновременно со снятием с регистрации предыдущего места жительства).

У лица, зарегистрированного в помещении, однако не являющегося его владельцем или совладельцем, не возникает автоматическое право собственности на чужое недвижимое имущество, в котором оно проживает.

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