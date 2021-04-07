Чем отличается прописка от регистрации

По состоянию на сегодня такого понятия как «прописка» в законодательстве Украины не существует, зато существует регистрация.
Об этом говорит директор Раздельнянского местного центра по предоставлению БВПД Татьяна Кулишова.
Каковы отличия прописки от регистрации:
Является ли регистрация обязательной:
За несвоевременную регистрацию предусмотрена административная ответственность – предупреждение или штраф.
Осуществить регистрацию места жительства можно только по одному адресу.
Сегодня функцию регистрации места жительства осуществляют органы местного самоуправления. Причем регистрация места жительства может быть проведена одновременно со снятием с предыдущего места жительства.
Для регистрации необходимо предоставить:
У лица, зарегистрированного в помещении, однако не являющегося его владельцем или совладельцем, не возникает автоматическое право собственности на чужое недвижимое имущество, в котором оно проживает.
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