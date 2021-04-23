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Ryanair открывает новый авиарейс из Львова на Кипр

Ryanair открывает новый авиарейс из Львова на Кипр

Лоукостер Ryanair объявил о запуске со 2 июля 2021 года рейсов из Львова в город Пафос на Кипре.

Об этом сообщает Avianews.

Авиакомпания будет летать на остров два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Это произойдет, если она получит разрешение на выполнение рейсов. Сейчас в системе бронирования стоит примечание о том, что рейс подлежит одобрению со стороны властей.

Цены. Минимальная цена авиабилетов начинается от 29 евро в одну сторону по тарифу Value. Он включает перевозку только небольшой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.

Расписание рейсов Пафос-Львов-Пафос от Ryanair:

  • Пафос 11:40 → Львов 14:30, понедельник;
  • Пафос 12:20 → Львов 15:10, пятница;
  • Львов 14:55 → Пафос 17:45, понедельник;
  • Львов 15:35 → Пафос 18:25, пятница.

Въезд на Кипр туристов из Украины

С 1 апреля 2021 года туристы из Украины могут въезжать на Кипр. Условия въезда зависят от того, в какую зону власти острова внесут Украину на момент прилета самолета.

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Сейчас для туристов из Украины применяются самые строгие правила красной зоны. Они предусматривают, что путешественник должен за свой счет пройти два ПЦР-теста на коронавирус. С момента сдачи первого анализа до момента вылета должно пройти не более 72 часов.

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Второй тест туристы проходят по прилете на Кипр в аэропорту Ларнаки за 30 евро. До момента получения результата путешественники должны находиться на самоизоляции.

Все туристы вне зависимости от того, из какой страны они прилетают, должны заполнить электронную анкету на сайте cyprusflightpass.gov.cy. Это необходимо сделать в течение 24 часов до вылета самолета.

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По материалам Finance.UA
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