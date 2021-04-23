Ryanair откроет базу в Риге и запустит новые маршруты в Украину

Лоукостер Ryanair в конце октября 2021 года откроет новую базу в аэропорту Рига с двумя самолетами и увеличит маршрутную сеть из столицы Латвии в два раза до 30 направлений.
Об этом сообщает Avianews.
“После расширения своего присутствия в Риге лоукостер будет выполнять суммарно 95 вылетов в неделю из главного аэропорта Латвии. Из 16 новых маршрутов два будут в Украину. Ryanair хочет соединить прямыми рейсами Ригу с киевским аэропортом Борисполь 1 ноября 2021 года и Львовом 31 октября 2021 года”, – говорится в сообщении.
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По обоим маршрутам частота полетов составит два раза в неделю. Фактическим оператором выступит польская дочка Ryanair — Buzz.
Лоукостер уже открыл продажу билетов на эти направления. Однако в примечании он указал, что маршруты подлежат одобрению со стороны властей.
Кроме Киева и Львова список новых направлений Ryanair из Риги включает Орхус, Бристоль, Будапешт, Гетеборг, Краков, Малагу, Мемминген, Варшаву-Модлин, Палермо, Париж-Бове, Рим-Чампино, Торп, Франкфурт-Хан и Венецию-Тревизо.
Расписание рейсов Ryanair Рига-Львов-Рига:
Расписание рейсов Ryanair Рига-Львов-Рига^
Авиабилеты Киев-Рига и Львов-Рига:
Перед покупкой авиабилетов следует учитывать, что Латвия запрещает въезд туристам из Украины на данный момент. Не известно, снимут ли это ограничение к осени, когда Ryanair хочет открыть рейсы Киев-Рига и Львов-Рига.
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