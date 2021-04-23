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Ryanair откроет базу в Риге и запустит новые маршруты в Украину

Ryanair откроет базу в Риге и запустит новые маршруты в Украину

Лоукостер Ryanair в конце октября 2021 года откроет новую базу в аэропорту Рига с двумя самолетами и увеличит маршрутную сеть из столицы Латвии в два раза до 30 направлений.

Об этом сообщает Avianews.

“После расширения своего присутствия в Риге лоукостер будет выполнять суммарно 95 вылетов в неделю из главного аэропорта Латвии. Из 16 новых маршрутов два будут в Украину. Ryanair хочет соединить прямыми рейсами Ригу с киевским аэропортом Борисполь 1 ноября 2021 года и Львовом 31 октября 2021 года”, – говорится в сообщении.

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По обоим маршрутам частота полетов составит два раза в неделю. Фактическим оператором выступит польская дочка Ryanair — Buzz.

Лоукостер уже открыл продажу билетов на эти направления. Однако в примечании он указал, что маршруты подлежат одобрению со стороны властей.

Кроме Киева и Львова список новых направлений Ryanair из Риги включает Орхус, Бристоль, Будапешт, Гетеборг, Краков, Малагу, Мемминген, Варшаву-Модлин, Палермо, Париж-Бове, Рим-Чампино, Торп, Франкфурт-Хан и Венецию-Тревизо.

Расписание рейсов Ryanair Рига-Львов-Рига:

  • Рига 07:15 → Киев 08:55, понедельник, пятница;
  • Киев 09:30 → Рига 11:10, понедельник, пятница.

Расписание рейсов Ryanair Рига-Львов-Рига^

  • Рига 06:45 → Львов 08:20, четверг;
  • Львов 08:45 → Рига 10:20, четверг;
  • Рига 15:40 → Львов 17:15, воскресенье;
  • Львов 17:40 → Рига 19:15, воскресенье.

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Авиабилеты Киев-Рига и Львов-Рига:

  • Ryanair продает авиабилеты Киев-Рига по цене от 40 евро в одну сторону, авиабилеты Львов-Рига — по цене от 33 евро в одну сторону;
  • самый низкий тариф Value включает перевозку только небольшой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.

Перед покупкой авиабилетов следует учитывать, что Латвия запрещает въезд туристам из Украины на данный момент. Не известно, снимут ли это ограничение к осени, когда Ryanair хочет открыть рейсы Киев-Рига и Львов-Рига.

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По материалам Finance.UA
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