Италия откроется для туристов: когда и какие будут требования

Италия может открыть границы для иностранных туристов с 2 июня. Страна готова принять туристов летом при соблюдении одного из трех условий.
Об этом заявил министр туризма Италии Массимо Гаравалья. По его словам, они должны успеть подготовиться к этому. Также должны выполнять все необходимые меры, чтобы избежать ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Сейчас итальянский правительство рассматривает три основных условия для приема туристов:
Первое – необходимо пройти полный курс COVID-вакцинации и иметь при себе соответствующий сертификат.
Вторая – показать отрицательный результат теста на коронавирус.
Третья – предусматривает обязательную массовую вакцинацию жителей популярных туристических направлений Италии.
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