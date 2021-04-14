Италия откроется для туристов: когда и какие будут требования

Италия может открыть границы для иностранных туристов с 2 июня. Страна готова принять туристов летом при соблюдении одного из трех условий.

Об этом заявил министр туризма Италии Массимо Гаравалья. По его словам, они должны успеть подготовиться к этому. Также должны выполнять все необходимые меры, чтобы избежать ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Сейчас итальянский правительство рассматривает три основных условия для приема туристов:

Первое – необходимо пройти полный курс COVID-вакцинации и иметь при себе соответствующий сертификат.

Вторая – показать отрицательный результат теста на коронавирус.

Третья – предусматривает обязательную массовую вакцинацию жителей популярных туристических направлений Италии.

Справка Finance.ua:

15 марта в Италии ввели жесткий локдаун. В стране закрыты рестораны, бары и тренажерные залы, а поездки по регионам будут запрещены.