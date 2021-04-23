В Xiaomi придумали, как сделать быстрее устаревшие смартфоны

По данным инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi готовит оригинальный апгрейд фирменной оболочки MIUI. С его помощью пользователи смартфонов, выпущенных несколько лет назад, смогут повысить их производительность путем простого обновления прошивки.

Речь идет о технологии виртуальной памяти. Ее идея заключается в ускорении гаджетов со сравнительно небольшим (3-4 ГБ) объемом оперативной памяти. Это будет происходить благодаря резервированию части накопителя под файл подкачки, говорится в сообщении на Weibo.

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Примечательно, что именно ядро ​​Android позволяет расширять виртуальную память, но подобная функциональность по умолчанию не активирована. Такая технология ранее уже использовалась некоторыми производителями смартфонов, но так и не стала стандартом технических сложностей.

Когда именно Xiaomi выпустит соответствующий патч для активации технологии “разгона” гаджетов, источник не уточняет. Есть предположение, что сначала новая функция появится в тестовой версии MIUI, а затем будет интегрирована и в публичную сборку прошивки.