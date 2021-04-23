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Маск признал, что Tesla сделала «существенные ошибки» с солнечной крышей

Маск признал, что Tesla сделала «существенные ошибки» с солнечной крышей

Отчитываясь о рекордных финансовых успехах первого квартала года, Маск признал, что с солнечным бизнесом у него вышло не так хорошо: компания сделала «существенные ошибки» в проекте солнечной черепицы, которые привели к завышенным ценам и задержкам в поставках, пишет HighTech Plus со ссылкой на The Verge.

Солнечные панели впервые были представлены компанией Tesla в 2016 году. За первый квартал 2021 года компания продала их на $494 млн, но в целом подразделение все еще не достигло прибыльности.

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По словам Маска, Tesla столкнулась с трудностями «при оценке трудозатрат отдельных крыш».

Он заявил, что «сложность крыш серьезно отличается». Если на ней есть выступы или проблемы с кровлей, или она недостаточно прочна, то стоимость установки решения от Tesla может оказаться в два или три раза выше, чем по начальным оценкам. Клиентам, которые не готовы платить так много, компания возвращает депозит. Неожиданное известие о росте цен вызвало возмущение многих заказчиков.

В чем суть черепицы от Маска? Прототип солнечной крыши, представленный Маском в 2016 году, не был полностью работоспособным, но идея фотогальванической черепицы, заменяющей обычную и производящей больше энергии, чем солнечные панели, увлекла Илона Маска и многих его клиентов. Хранить эту энергию предполагалось в домашних аккумуляторах Tesla Powerwall. Для этого была приобретена компания Solar City, которую затем объединили с Tesla.

С тех пор солнечная черепица пережила несколько модификаций. Недавно компания ввела новую политику – продавать солнечные панели только в тандеме с аккумуляторами собственного производства.

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По материалам Mind
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