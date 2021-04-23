Маск признал, что Tesla сделала «существенные ошибки» с солнечной крышей

Отчитываясь о рекордных финансовых успехах первого квартала года, Маск признал, что с солнечным бизнесом у него вышло не так хорошо: компания сделала «существенные ошибки» в проекте солнечной черепицы, которые привели к завышенным ценам и задержкам в поставках, пишет HighTech Plus со ссылкой на The Verge.
Солнечные панели впервые были представлены компанией Tesla в 2016 году. За первый квартал 2021 года компания продала их на $494 млн, но в целом подразделение все еще не достигло прибыльности.
Читайте также: У Tesla возникли новые проблемы с европейским заводом
По словам Маска, Tesla столкнулась с трудностями «при оценке трудозатрат отдельных крыш».
Он заявил, что «сложность крыш серьезно отличается». Если на ней есть выступы или проблемы с кровлей, или она недостаточно прочна, то стоимость установки решения от Tesla может оказаться в два или три раза выше, чем по начальным оценкам. Клиентам, которые не готовы платить так много, компания возвращает депозит. Неожиданное известие о росте цен вызвало возмущение многих заказчиков.
В чем суть черепицы от Маска? Прототип солнечной крыши, представленный Маском в 2016 году, не был полностью работоспособным, но идея фотогальванической черепицы, заменяющей обычную и производящей больше энергии, чем солнечные панели, увлекла Илона Маска и многих его клиентов. Хранить эту энергию предполагалось в домашних аккумуляторах Tesla Powerwall. Для этого была приобретена компания Solar City, которую затем объединили с Tesla.
С тех пор солнечная черепица пережила несколько модификаций. Недавно компания ввела новую политику – продавать солнечные панели только в тандеме с аккумуляторами собственного производства.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цена газа в Украине с учетом доставки превысила тарифы в ЕС (инфографика)14 ч. назад - 2301 12
Правительство предлагает сведения об изменении адреса автоматически передавать в военкоматыВчера, 21:30 - 1178 11
«Нафтогаз»: Увольнение Коболева — надругательство над принципами корпоративного управления13 ч. назад - 644 10
Средняя зарплата в Украине за месяц выросла более чем на 1 тысячу гривен15 ч. назад - 7453 6
Прибыль украинских банков упала на треть2 ч. назад - 120 5
Фонд гарантирования изменил порядок возмещения денег по депозитам10 ч. назад - 8122
Средняя зарплата в Украине за месяц выросла более чем на 1 тысячу гривен15 ч. назад - 7453 6
Цена газа в Украине с учетом доставки превысила тарифы в ЕС (инфографика)14 ч. назад - 2301 12
В Telegram появилась инновационная фишка, которой нет ни у одного конкурента22 ч. назад - 1855
Героиня мема «Девочка-катастрофа» продала его в виде токена NFT за $430 тыс. (фото)9 ч. назад - 1280
Китай запустил главный модуль космической станции12 ч. назад - 212
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 550
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1557 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1263
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 770