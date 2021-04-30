0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 158 0

Альтернатив для накопительной пенсионной системы нет, - Третьякова

Альтернатив для накопительной пенсионной системы нет, - Третьякова

Накопительный пенсионный уровень в Украине может заработать с 2023 года, как предусматривает законопроект, над которым сейчас работает профильный комитет Рады и правительство. Для этого надо создать инфраструктуру и наладить пруденциальный надзор за частными финансовыми учреждениями.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция «Слуга народа»).

Читайте также: Минсоцполитики представило концепт работы будущей системы пенсионных накоплений

«В проекте закона мы прописали, что накопительный уровень заработает с 2023 года. И к тому времени надо создать инфраструктурные объекты и наладить пруденциальный надзор за частными финансовыми учреждениями. Чтобы сделать это в 2022 году, уже в этом году нужно забюджетироваться. Поэтому если в 2021 году парламент не примет этот закон, то в 2023 году реформа не запустится. Что здесь есть такое, чего мы не можем сделать?” — отметила Третьякова.

Она подчеркнула, что накопительная пенсия — это партийное обязательство «Слуги народа». Кроме того, эта реформа также есть в программе Президента. С другой стороны, по словам депутата, международные организации не являются сторонниками такой пенсионной системы для Украины.

Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит ли в них вкладывать

«Прежде всего, они так считают из-за того, что у нас слабо развит пруденциальный надзор в финансовом секторе», — сказала глава комитета.

Третьякова согласилась, что, в любом случае, накопительной пенсии нет альтернатив, кроме как повышение налогов или пенсионного возраста.

Кстати, ранее стало известно, что в Украине около 1 миллиона застрахованных лиц пользуются системой добровольных негосударственных пенсионных накоплений.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.