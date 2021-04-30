Альтернатив для накопительной пенсионной системы нет, - Третьякова

Накопительный пенсионный уровень в Украине может заработать с 2023 года, как предусматривает законопроект, над которым сейчас работает профильный комитет Рады и правительство. Для этого надо создать инфраструктуру и наладить пруденциальный надзор за частными финансовыми учреждениями.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция «Слуга народа»).

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«В проекте закона мы прописали, что накопительный уровень заработает с 2023 года. И к тому времени надо создать инфраструктурные объекты и наладить пруденциальный надзор за частными финансовыми учреждениями. Чтобы сделать это в 2022 году, уже в этом году нужно забюджетироваться. Поэтому если в 2021 году парламент не примет этот закон, то в 2023 году реформа не запустится. Что здесь есть такое, чего мы не можем сделать?” — отметила Третьякова.

Она подчеркнула, что накопительная пенсия — это партийное обязательство «Слуги народа». Кроме того, эта реформа также есть в программе Президента. С другой стороны, по словам депутата, международные организации не являются сторонниками такой пенсионной системы для Украины.

«Прежде всего, они так считают из-за того, что у нас слабо развит пруденциальный надзор в финансовом секторе», — сказала глава комитета.

Третьякова согласилась, что, в любом случае, накопительной пенсии нет альтернатив, кроме как повышение налогов или пенсионного возраста.

Кстати, ранее стало известно, что в Украине около 1 миллиона застрахованных лиц пользуются системой добровольных негосударственных пенсионных накоплений.

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