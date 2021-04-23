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Минэкономики предлагает уменьшить размер пособия по безработице

Минэкономики предлагает уменьшить размер пособия по безработице

Минэкономики разработало законопроект, согласно которому правительство планирует урезать размер пособий по безработице.

Об этом свидетельствует проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования службы занятости, социального страхования на случай безработицы, содействие продуктивной занятости населения, в том числе молодежи, и внедрение новых активных программ на рынке труда».

Какие нововведения предлагают в документе. Согласно тексту законопроекта, получить пособие по безработице в размере в зависимости от страхового стажа смогут те застрахованные лица, которые имеют не менее 12 месяцев страхового стажа за последние 18 месяцев, предшествующих дате регистрации безработным. Сейчас такие сроки – 6 и 12 месяцев соответственно.

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В это же время те, у кого 6 месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев, получат минимальный размер пособия по безработице.

Застрахованным лицам продолжительность выплаты пособия по безработице будут определять в зависимости от страхового стажа:

  • до 5 лет — 180 календарных дней;
  • от 5 до 15 лет — 240 календарных дней;
  • от 15 до 25 лет — 300 календарных дней;
  • свыше 25 лет — 360 календарных дней.

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Сколько будут платить безработным. Размер пособия по безработице будут определять в процентах от средней зарплаты (дохода) в зависимости от страхового стажа, но не менее минимального размера пособия по безработице, установленного правлением Фонда для этой категории лиц:

  • стаж до 5 лет — 50% средней з.п.;
  • от 5 до 15 лет — 60%;
  • от 15 до 25 лет — 70%;
  • более 25 лет – 80%.

Пособие по безработице будут выплачивать в зависимости от продолжительности безработицы в % к определенному размеру: первая половина срока продолжительности выплаты пособия по безработице — 100%, а в дальнейшем — 50%.

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По материалам Finance.UA
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