Минэкономики предлагает уменьшить размер пособия по безработице

Минэкономики разработало законопроект, согласно которому правительство планирует урезать размер пособий по безработице.
Об этом свидетельствует проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования службы занятости, социального страхования на случай безработицы, содействие продуктивной занятости населения, в том числе молодежи, и внедрение новых активных программ на рынке труда».
Какие нововведения предлагают в документе. Согласно тексту законопроекта, получить пособие по безработице в размере в зависимости от страхового стажа смогут те застрахованные лица, которые имеют не менее 12 месяцев страхового стажа за последние 18 месяцев, предшествующих дате регистрации безработным. Сейчас такие сроки – 6 и 12 месяцев соответственно.
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В это же время те, у кого 6 месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев, получат минимальный размер пособия по безработице.
Застрахованным лицам продолжительность выплаты пособия по безработице будут определять в зависимости от страхового стажа:
Сколько будут платить безработным. Размер пособия по безработице будут определять в процентах от средней зарплаты (дохода) в зависимости от страхового стажа, но не менее минимального размера пособия по безработице, установленного правлением Фонда для этой категории лиц:
Пособие по безработице будут выплачивать в зависимости от продолжительности безработицы в % к определенному размеру: первая половина срока продолжительности выплаты пособия по безработице — 100%, а в дальнейшем — 50%.
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