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Регионы Украины, где больше всего безработных (инфографика)

Регионы Украины, где больше всего безработных (инфографика)

По состоянию на 1 апреля 2021 года количество зарегистрированных безработных в Украине составляло 450 тыс. человек, что почти на треть больше по сравнению с прошлогодним показателем.

Об этом пишет Государственный центр занятости.

При этом на одно рабочее место претендует 6 безработных украинцев, что также больше, чем в прошлом году.

“По состоянию на 1 апреля 2021 года услуги Государственной службы занятости получали 1,2 млн граждан, из них 450 тыс. человек имели статус безработного, что на 29% больше, чем на соответствующую дату прошлого года”, – сообщили в центре занятости.

Больше всего безработных, согласно данным НБУ, на 1 апреля было в таких регионах:

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Пол. В общем количестве зарегистрированных безработных мужчины составляли 190 тыс. (или 42%), женщины – 260 тыс. (или 58%). При этом по приведенным НБУ данным, среди молодежи в возрасте до 35 лет безработных насчитывалось 131,3 тыс. человек.

Сферы деятельности. 20% среди зарегистрированных безработных ранее были заняты в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 17% – в сфере торговли; 17% – в государственном управлении, обороне, обязательном социальном страховании; 14% – в перерабатывающей промышленности.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров усовершенствовал предоставления услуг населению Государственной службой занятости во время карантина.
  • С начала карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19 общий объем помощи по безработице в Украине достиг 15,8 млрд гривен.

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По материалам Finance.UA
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