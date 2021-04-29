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Как начисляется НДФЛ с выигрышей

Как начисляется НДФЛ с выигрышей

Маркетинговые кампании предприятия часто предусматривают проведение рекламных акций, во время которых разыгрываются ценные призы (подарки) в натуральной форме (телевизоры, планшеты, ноутбуки, телефоны и другой бытовой техники, автомобилей).

По этому поводу в налоговом ведомстве решили рассказать, каким образом выигрыши облагаются налогами. Об этом пишет портал Бухгалтер911.

Облагаются не все выигрыши. Стоимость подарка, которая в расчете на месяц не превышает 25 % минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года не облагается (пп. 165.1.39 НКУ).

Напомним, в 2021 году необлагаемая стоимость подарков составляет 1 500 грн (исходя из размера минзарплаты 6 000 грн на 1 января).

Если же стоимость подарка превышает указанный размер, то сумма такого превышения облагается НДФЛ как дополнительное благо с применением коэффициента, определенного п. 164.5 НКУ, при расчете которого используется ставка налога 18 %.

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Налогообложение доходов в виде выигрышей и призов, иных, нежели выигрыш/приз в лотерею, осуществляется в общеустановленном Кодексом порядке, определенным для доходов, которые окончательно облагаются во время их начисления по ставке, указанной в абз. первом п. 167.1 НКУ.

Указанные доходы также облагаются военным сбором. При этом нормами не предусмотрено применение для военного сбора коэффициента, определенного п. 164.5 НКУ.

Если же условиями проведения рекламных мероприятий предусмотрено предоставление доходов физлицам в виде призов или поощрений, то вся их сумма (стоимость) облагается НДФЛ и ВС на общих основаниях, т.е. без применения положений пп. 165.1.39 НКУ.

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По материалам Finance.UA
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