Гетманцев сказал, что препятствует выдаче лицензий для игорного бизнеса

Отсутствие закона о налогообложении игорного бизнеса является препятствием для выдачи лицензий на ведение такой деятельности.

Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Отсутствие налогового закона является препятствием для того, чтобы выдавали лицензии, это правда. Они работать могут, но для определенных видов деятельности такие условия налогообложения, которые предусмотрены сейчас, не выгодны», — сказал Гетманцев.

В качестве примера он приводит залы с игровыми автоматами, которые, согласно действующему закону, могут организовываться в гостиницах категорий 3, 4, 5 звезд.

«Но при этом мы в законе их обязали, что выигрышный фонд у них может быть не менее 90%, то есть они 90% должны отдавать игрокам. А в Налоговом кодексе определяется сегодня, что ставка налогообложения с них — 10% с оборота. Таким образом, они физически не могут работать. Или они должны, получая лицензию, понимать, что они будут работать в тени, мы людей ставим в какое-то совершенно абсурдное положение», — отметил Гетманцев.

Депутат подчеркнул, что законопроект о налогообложении игорного бизнеса рекомендован комитетом в зал.

«Он предусматривает единую ставку налога для всех, независимо от вида игорного бизнеса. Нет такого, как было раньше — у кого лоббист сильнее, тот выторговывает себе низкую ставку. Ставка единая для всех, условия едины для всех — пожалуйста, идите работайте и платите государству деньги. Кроме этого, надо отметить, что мы говорим не только о налоге на прибыль, мы говорим о дополнительном налоге именно с игорного бизнеса — 10% свыше налога на прибыль. И налогообложение выигрышей также», — рассказал Гетманцев.

Кроме того, по его словам, Верховная Рада в сентябре планирует вернуться к принятию законопроекта об устранении коллизии в законе в части формирования комиссии по выдаче лицензий, поскольку на текущей сессии соответствующие проекты были отклонены.

«Комиссия, которая создана, она была создана в соответствии с „антиковидным“ законом, который давал возможность Кабинету Министров назначать чиновников категории „А“ вне конкурса именно на период карантина. Когда карантин завершится, эту комиссию надо будет менять и проводить открытый конкурс, и тогда вопрос этой поправки будет очень актуальным. Я думаю, что мы в сентябре зарегистрируем этот законопроект и быстро его проведем», — отметил Гетманцев.