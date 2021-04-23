Аренда жилья в Киеве продолжает дорожать: как изменились расценки

Цены на аренду квартир в Киеве в марте и апреле выросли почти вдвое в сравнении с тем же периодом прошлого года, говорит директор риелторского объединения.
Сейчас минимальные цены на рынке стартуют с 6000 грн. За эти деньги можно арендовать 1-комнатную квартиру в спальных районах города со старым ремонтом и советской мебелью, рассказывает эксперт. Но самые популярные варианты стоят 8000−12 000 грн/мес.
Что можно арендовать за эти деньги?
В центральных районах Киева цены в среднем вдвое выше, чем в спальных. Так, однокомнатная квартира в старом жилом фонде стоит в среднем 15 000 грн, в новом доме — около 19 000 грн. Аренда 2-комнатной квартиры, в зависимости от возраста жилого фонда, обойдется в 17 000 и 22 000 грн соответственно.
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По прогнозам экспертов, цены на аренду квартир продолжат расти до конца года.
«Обычно летом цены на аренду падают, так как студенты — львиная доля арендаторов — разъезжаются по домам, к концу года цены снова растут. Но сейчас сложно прогнозировать, мы не знаем, вернутся ли студенты в столицу, будут ли работать университеты и как еще изменится уклад жизни в период пандемии», — говорит эксперт.
Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.
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