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Аренда жилья в Киеве продолжает дорожать: как изменились расценки

Аренда жилья в Киеве продолжает дорожать: как изменились расценки

Цены на аренду квартир в Киеве в марте и апреле выросли почти вдвое в сравнении с тем же периодом прошлого года, говорит директор риелторского объединения.

Сейчас минимальные цены на рынке стартуют с 6000 грн. За эти деньги можно арендовать 1-комнатную квартиру в спальных районах города со старым ремонтом и советской мебелью, рассказывает эксперт. Но самые популярные варианты стоят 8000−12 000 грн/мес.

Что можно арендовать за эти деньги?

  • 7000−7500 грн в месяц. По такой цене можно арендовать 1-комнатную квартиру со свежим ремонтом в спальном районе в доме старого жилого фонда. Около метро такая квартира будет стоить уже 9000−10 000 грн.

  • 8000−8500 грн в месяц. Столько может стоить аренда 1-комнатной квартиры в новом доме в спальном районе. Во столько же обойдется аренда 2-комнатной квартиры, но в старом жилфонде. В 10−15 минутах от метро оба варианта квартир стоят около 12 000 грн.
  • 9000−10 000 грн в месяц. Столько вас попросят заплатить за 2-комнатную квартиру в новом доме в спальном районе. Близость квартиры к метро добавит к ценнику еще 4000−5000 грн.

В центральных районах Киева цены в среднем вдвое выше, чем в спальных. Так, однокомнатная квартира в старом жилом фонде стоит в среднем 15 000 грн, в новом доме — около 19 000 грн. Аренда 2-комнатной квартиры, в зависимости от возраста жилого фонда, обойдется в 17 000 и 22 000 грн соответственно.

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По прогнозам экспертов, цены на аренду квартир продолжат расти до конца года.

«Обычно летом цены на аренду падают, так как студенты — львиная доля арендаторов — разъезжаются по домам, к концу года цены снова растут. Но сейчас сложно прогнозировать, мы не знаем, вернутся ли студенты в столицу, будут ли работать университеты и как еще изменится уклад жизни в период пандемии», — говорит эксперт.

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По материалам Build Portal
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