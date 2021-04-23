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С начала года в Украине появилось почти четыре тысячи новых должников по алиментам

С начала года в Украине появилось почти четыре тысячи новых должников по алиментам

За первый квартал 2021 года в Украине появилось 3782 новых должников по алиментам. Сейчас в Украине насчитывается почти 190 тысяч должников, из них 15 тысяч – женщины.

Об этом говорится в сообщении платформы для работы с открытыми данными Opendatabot.

“3782 новых должников по алиментам появилось за первый квартал 2021 года. Этот прирост значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда показатель был равен 2440)”, – сказано в сообщении.

Количество должников ежегодно растет:

  • в конце 2019-го их было 173 931;
  • в конце 2020-го – 185 247;
  • за 13 месяцев карантина прибавилось 14 008 новых алиментщиков;
  • а в целом на сегодня их насчитывается уже 189 029.

В перечень должников попадают родители, которые более 6 месяцев не платили алименты. Ими обычно становятся мужчины, но в реестре также более 15 тысяч женщин, это более 8%.

С 2018 года действует ряд ограничений, осложняющих жизнь должников. По словам экспертов, наиболее эффективным оказалось ограничение выезда за пределы Украины, которое заставило многих любителей заграничных путешествий разобраться со своими задолженностями.

Справка Finance.ua:

  • Банки в Украине присоединятся к автоматизированной системе ареста счетов. Если банковские карты вдруг заблокировали или даже списали со счета деньги – скорее всего, вы должник.
  • Кабинет Министров Украины установил механизм начисления размера алиментов, определенного судом в случае их взыскания государственным, частным исполнителем, в частности, проведение индексации со следующего года после определения размера алиментов.

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По материалам Finance.UA
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