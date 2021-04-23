С начала года в Украине появилось почти четыре тысячи новых должников по алиментам

За первый квартал 2021 года в Украине появилось 3782 новых должников по алиментам. Сейчас в Украине насчитывается почти 190 тысяч должников, из них 15 тысяч – женщины.
Об этом говорится в сообщении платформы для работы с открытыми данными Opendatabot.
“3782 новых должников по алиментам появилось за первый квартал 2021 года. Этот прирост значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда показатель был равен 2440)”, – сказано в сообщении.
Количество должников ежегодно растет:
В перечень должников попадают родители, которые более 6 месяцев не платили алименты. Ими обычно становятся мужчины, но в реестре также более 15 тысяч женщин, это более 8%.
С 2018 года действует ряд ограничений, осложняющих жизнь должников. По словам экспертов, наиболее эффективным оказалось ограничение выезда за пределы Украины, которое заставило многих любителей заграничных путешествий разобраться со своими задолженностями.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько можно заработать на депозите: как будут расти проценты по вкладамВчера, 09:23 - 40857 15
Как правильно останавливаться по требованию полицейского, чтобы не получить штрафВчера, 17:00 - 3790 12
За время пандемии потребители по всему миру накопили дополнительно $5,4 трлн — Moody'sПозавчера, 19:34 - 6874 5
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 957 4
Украинцам в 2021 году придется платить больше за коммунальные услугиВчера, 15:34 - 1112 2
Как правильно останавливаться по требованию полицейского, чтобы не получить штрафВчера, 17:00 - 3790 12
Когда мир вернется в «нормальное состояние» — исследование (инфографика)Вчера, 20:04 - 3401
Украинцам после 40 лет отказывают в трудоустройстве из-за возраста (инфографика)Вчера, 16:00 - 1745
В Минсоцполитики назвали сумму покупки, из-за которой будут лишать субсидииВчера, 11:00 - 1676
Работа для профессионалов: подборка высокооплачиваемых вакансий апреляВчера, 14:07 - 1554
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 268
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 958 4
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 919
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 568
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 940