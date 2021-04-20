0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 173 0

Как записать компанию в очередь на вакцинацию — советы Минздрава

Как записать компанию в очередь на вакцинацию — советы Минздрава

Компании, в штате которых более 50 работников, желающих вакцинироваться, могут записать их в очередь на прививку против COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

“Вакцинация будет проводиться при наличии достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на ваше предприятие”, – написал Ляшко.

По его словам, за день мобильная бригада может сделать не более 100 прививок.

Как записать коллектив на прививку:

  • оставить коллективную заявку через контакт-центр по телефону: 0 800 60 20 19;
  • определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;
  • составить поименные списки желающих вакцинироваться;
  • обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации согласно требованиям Минздрава;
  • обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.

В то же время если желающих привиться в организованном коллективе менее 50, в Минздраве советуют работникам записаться в лист ожидания вакцинации индивидуально на сайте или в мобильном приложении “Дія” или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.

Справка Finance.ua:

  • Вакцинация организованных коллективов будет происходить в соответствии с этапами вакцинации, а дата приезда мобильных бригад будет зависеть от графика поставки вакцины.
  • Кабинет министров обнародовал национальный план вакцинации от COVID-19 на 2021 год, который утвердили еще 12 апреля.
  • Новый национальный план вакцинации, который ввел в действие решением СНБО президент Владимир Зеленский, должен поднять вопрос прививок от коронавируса в Украине на более высокий уровень. К концу 2021 года должно быть вакцинировано подавляющее большинство населения Украины, чтобы сформировался коллективный иммунитет.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минздрав Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.