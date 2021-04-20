Как записать компанию в очередь на вакцинацию — советы Минздрава

Компании, в штате которых более 50 работников, желающих вакцинироваться, могут записать их в очередь на прививку против COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

“Вакцинация будет проводиться при наличии достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на ваше предприятие”, – написал Ляшко.

По его словам, за день мобильная бригада может сделать не более 100 прививок.

Как записать коллектив на прививку:

оставить коллективную заявку через контакт-центр по телефону: 0 800 60 20 19;

определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;

составить поименные списки желающих вакцинироваться;

обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации согласно требованиям Минздрава;

обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.

В то же время если желающих привиться в организованном коллективе менее 50, в Минздраве советуют работникам записаться в лист ожидания вакцинации индивидуально на сайте или в мобильном приложении “Дія” или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.

Справка Finance.ua:

Вакцинация организованных коллективов будет происходить в соответствии с этапами вакцинации, а дата приезда мобильных бригад будет зависеть от графика поставки вакцины.

Кабинет министров обнародовал национальный план вакцинации от COVID -19 на 2021 год, который утвердили еще 12 апреля.

Новый национальный план вакцинации, который ввел в действие решением СНБО президент Владимир Зеленский, должен поднять вопрос прививок от коронавируса в Украине на более высокий уровень. К концу 2021 года должно быть вакцинировано подавляющее большинство населения Украины, чтобы сформировался коллективный иммунитет.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫