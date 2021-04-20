Как записать компанию в очередь на вакцинацию — советы Минздрава

Компании, в штате которых более 50 работников, желающих вакцинироваться, могут записать их в очередь на прививку против COVID-19.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.
“Вакцинация будет проводиться при наличии достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на ваше предприятие”, – написал Ляшко.
По его словам, за день мобильная бригада может сделать не более 100 прививок.
Как записать коллектив на прививку:
В то же время если желающих привиться в организованном коллективе менее 50, в Минздраве советуют работникам записаться в лист ожидания вакцинации индивидуально на сайте или в мобильном приложении “Дія” или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долги за коммунальные услуги будут автоматически списывать со счетов должниковВчера, 20:05 - 73237 14
Вдвое выше: НБУ спрогнозировал цены на газ летом4 ч. назад - 2164 2
В «Слуге народа» рассказали, когда закончат судебную реформуОколо часа назад - 128 2
Samsung предложил превратить старые смартфоны в устройства интернета вещейВчера, 23:00 - 865 2
Как рассчитать стоимость растаможки автоВчера, 15:05 - 1216 2
Долги за коммунальные услуги будут автоматически списывать со счетов должниковВчера, 20:05 - 73237 14
Вдвое выше: НБУ спрогнозировал цены на газ летом4 ч. назад - 2164 2
Перечень доходов, которые гражданам необходимо задекларировать до 1 мая6 ч. назад - 1975
Как рассчитать стоимость растаможки автоВчера, 15:05 - 1216 2
Автофиксация нарушений ПДД: водителей ждут более двух десятков новых камер5 ч. назад - 965
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту24 мин. назад - 1
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового классаПозавчера, 12:10 - 504
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 671
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 394
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 763