Если бы не олигархи, ВВП Украины был бы в пределах 400 миллиардов долларов, — советник президента Устенко

Президент Зеленский хочет бороться не с конкретным олигархом, а со всей системой. Советник главы государства по вопросам экономики Олег Устенко уверяет, что цель этого — создать одинаковые и благоприятные условия для всех для ведения бизнеса.
Об этом сообщает Офис Президента.
Устенко считает, что именно олигархи останавливают развитие экономики, ведь им не нужна конкуренция. Таким образом, в экономике остается высокий уровень монополизма.
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«В моем понимании, если бы не такая консервация, которая происходила в вопросе олигархата, мы бы давно получили ВВП Украины не 165 миллиардов долларов, как в прошлом году, а в пределах 400 миллиардов долларов», — отметил Олег Устенко.
Благодаря уменьшению влияния монополий, Украина может получить устойчивый рост ВВП. Таким образом, можно будет и решить проблемы с трудовой миграцией и низким уровнем доходов.
«Украина — государство с колоссальным уровнем теневой экономики, который, по разным оценкам, колеблется от 25% до 50%. Это означает, что как минимум около 40−45 млрд долларов находится „в тени“ ежегодно», — объяснил советник главы государства.
По словам Устенко, в собственности государства слишком много убыточных компаний, но в то же время их топ-менеджмент получает высокие зарплаты. Поэтому есть потребность в демонополизации и развитии конкуренции.
Один из приоритетных вопросов — проведение приватизации в банковском секторе. По мнению Устенко, государственные банки, которые ранее были национализированы, нужно продавать. Но только в случае, если есть эффективный инвестор.
«Это было бы верным решением не только потому, что вернем средства налогоплательщиков, но и сможем перевернуть отвратительную страницу нашей истории и сможем констатировать, что уже не 50% украинского банковского сектора контролируется государством», — сказал Устенко.
Советник президента подчеркнул, что государству нечего делать в бизнесе, который со старта заточен под частный сектор. Роль государства другая — в регулировании и создании условий.
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