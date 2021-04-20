Занятость населения постепенно растет, несмотря на ужесточение карантинных ограничений — НБУ

Бизнес и население частично приспособились к работе в условиях пандемии. Несмотря на мартовский карантин “красных зон” в некоторых областях, количество вакансий на сайтах по поиску работы росло и оставалось существенно выше, чем год назад.

Об этом говорится в “Инфляционном отчете” НБУ за апрель.

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В то же время улучшалась и занятость, а сезонно скорректированный уровень безработицы сократился (до 9,7% в IV квартале).

Занятость по полу. Сезонно скорректированная занятость росла по обеим статьям и независимо от места жительства. Женщины активнее возвращались к поиску работы и трудоустраивались сразу после смягчения карантина, тогда как в IV квартале их активность несколько ослабла. Это может быть связано с увеличением уровня заболеваемости в конце года и усилением ограничений в работе заведений сферы обслуживания.

Активность мужчин, напротив, оживилась в конце года, что, в частности, может быть обусловлено увеличением строительных работ и смещением в темпах сбора урожаев. Эти же факторы способствовали улучшению занятости в городской и сельской местности.

Спрос. По сравнению большим спросом среди работодателей пользовались работники с опытом. В то же время улучшилась занятость и среди молодежи, прежде всего мужчин. Впрочем, уровень безработицы в этой группе остается высоким, несмотря на все еще существенно меньший уровень участия в рабочей силе, чем год назад.

В результате в I квартале 2021 года, по оценкам НБУ, безработица сокращалась, впрочем сдержанным темпом – до 9,6% в с/с измерении.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров усовершенствовал механизмы предоставления услуг населению Государственной службой занятости во время карантина.

Каждый третий зарегистрированный в Киеве безработный – молодой человек в возрасте до 35 лет. Еще столько же – граждане в возрасте от 35 до 44 лет.

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