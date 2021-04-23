Когда следует заключать трудовой договор: критерии

Часто работодатели заключают с работниками гражданско-правовые соглашения, а не трудовые. Однако здесь работодатель не может выбирать варианты.

Об этом сообщили в Главном управлении Гоструда во Львовской области.

А какова разница? В отношениях работник – работодатель всегда заключается трудовой договор. Гражданско-правовое соглашение о предоставлении услуг заключается в случае сотрудничества с независимым подрядчиком или лицом, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, то есть занимается предпринимательством, бизнесом.

Как правило, лицо является работником, если:

вы назначаете его на должность с определенными обязанностями, определяете режим работы и рабочее время;

вы контролируете, как, когда и где оно выполняет работу;

вы платите фиксированную почасовую, еженедельную или месячную зарплату;

вы платите за процесс труда, а не за его результат;

вы предоставляете материалы и оборудование для выполнения работы;

вы предоставляете выходные дни и оплачиваемые отпуска и т.д.

Кстати, предприниматель, зарегистрированный в установленном законом порядке, имеет право работать по трудовому договору у одного или у нескольких работодателей.

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