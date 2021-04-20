Вступил в силу закон о призыве резервистов без мобилизации

В пятницу, 23 апреля, закон о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки вступил в силу. Документ позволит в случае необходимости за сутки мобилизовать резервистов.

Он вчера был опубликован в издании «Голос Украины».

Для резервистов вводят новый вид службы, который позволит очень оперативно в течение суток в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже существующий резерв.

В законе также прописано совершенствование порядка воинского учета призывников, в том числе ведение воинского учета резервистов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

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