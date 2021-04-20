Перечень доходов, которые гражданам необходимо задекларировать до 1 мая

Налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах граждане должны подать в органы ГНС по месту регистрации до 1 мая 2021 года.

Об этом напоминают в ГУ ГПС в Ровенской области.

Нужно подать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах при получении таких доходов:

доходов, полученных от лица, не являющегося налоговым агентом (полученных от других физических лиц, не зарегистрированных самозанятыми лицами), в том числе: доходы от предоставления в аренду движимого и недвижимого имущества другим физическим лицам; наследования имущества не от членов семьи первой и второй степени родства, при нотариальном оформлении наследства по которым не был уплачен НДФЛ и военный сбор;

доходов, полученных от налоговых агентов, которые не подлежали налогообложению при их начислении или выплате, но которые не освобождены от налогообложения, в частности: доход в виде основной суммы долга (кредита) налогоплательщика, прощенного (аннулированного) кредитором по его самостоятельному решению, не связанным с процедурой банкротства, до истечения срока исковой давности, если его сумма превышает 25% одной минимальной заработной платы;

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инвестиционных доходов: доходы от продажи ценных бумаг и корпоративных прав. В данном случае не имеет значения, кому были реализованы такие активы – физическим или юридическим лицам;

иностранных доходов;

доходов от предоставления имущества в лизинг, аренду, субаренду (транспортные средства, жилье и т.д.);

доходы от продажи (обмена) в течение года более одного жилого дома, квартиры или их части, садового дома, включая земельный участок, на котором размещены такие объекты;

доход от продажи в течение года двух и более объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда.

Справка Finance.ua:

Что следует знать, если ваша декларация проходит полную проверку:

Во-первых, вы получите извещение от НАПК . Во время полной проверки вам будет направлен запрос на получение объяснений и документов. Оповещение об этом также отразится на электронной почте и в электронном кабинете декларанта в Реестре деклараций.

Во-вторых, в письме будет указано, в отношении каких указанных в декларации данных необходимо предоставить объяснение и подтверждающие документы. Также будут указаны контакты уполномоченного лица НАПК , которое проводит полную проверку декларации. По этим контактам вы можете обратиться с вопросами, связанными с полной проверкой. Вы можете предоставить объяснения и подтверждающие документы в течение 10 рабочих дней.

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