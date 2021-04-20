Как правильно останавливаться по требованию полицейского, чтобы не получить штраф

Если ваше авто останавливает полицейский, нужно соблюдать определенные правила, чтобы не получить штраф.
Об этом пишет Дорожный Адвокат.
Остановку следует делать с соблюдением определенных требований. За нарушение правил остановки по требованию полицейского на водителя может быть наложен штраф.
Чтобы не получить штраф за нарушение остановки, водителю необходимо:
Каждый полицейский хорошо следит именно за тем, правильно ли водитель остановился, чтобы иметь дополнительные основания для претензий.
Если остановка будет произведена без соблюдения этих правил, то вы можете получить штраф, даже если до этого оснований для штрафа не было.
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