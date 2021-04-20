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Как правильно останавливаться по требованию полицейского, чтобы не получить штраф

Как правильно останавливаться по требованию полицейского, чтобы не получить штраф

Если ваше авто останавливает полицейский, нужно соблюдать определенные правила, чтобы не получить штраф.

Об этом пишет Дорожный Адвокат.

Остановку следует делать с соблюдением определенных требований. За нарушение правил остановки по требованию полицейского на водителя может быть наложен штраф.

Чтобы не получить штраф за нарушение остановки, водителю необходимо:

  • перед съездом на обочину нужно включить сигнал указателя поворота;
  • после остановки необходимо включить аварийную световую сигнализацию;
  • остановиться только в разрешенном месте (в частности запрещено останавливаться на пешеходных переходах и ближе 10 м от них, на перекрестках и ближе 10 м, ближе 30 м от мест остановки общественного транспорта и т.д.).

Каждый полицейский хорошо следит именно за тем, правильно ли водитель остановился, чтобы иметь дополнительные основания для претензий.

Если остановка будет произведена без соблюдения этих правил, то вы можете получить штраф, даже если до этого оснований для штрафа не было.

Справка Finance.ua:

  • В Украине «письма счастья» планируют не присылать водителям, которые оплатили штраф в течение 15 дней.
  • В Киеве внедряют фотофиксацию нарушений правил парковки. Новая система предусматривает минимизацию влияния человеческого фактора – фиксация нарушений производится без инспекторов по парковке.

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По материалам Finance.UA
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