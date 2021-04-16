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80% ІТ-специалистов против Дія.City (опрос)

80% ІТ-специалистов против Дія.City (опрос)

Большинство ІТ-специалистов скептически относятся к правительственному проекту Дія.City. 80% высказались против Дія City, почти 10% не определились и еще 9% выразили поддержку.

Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Dou.ua.

Кто участвовал в опросе:

  • разработчики (64%), тестировщики и менеджеры (по 11%);
  • четверть имеют опыт работы в отрасли более 10 лет, еще треть – 5-10 лет;
  • 40% проживают в Киеве, по 14% в Харькове и Львове, далее – Днепр и Одесса (6% и 5% соответственно).


Инфографика: Dou.ua


Инфографика: Dou.ua

Кто против:

  • среди основных причин, почему не поддерживают проект, чаще всего ІТ-специалисты выбирали «Не доверяю Минцифры и государству» и «ІТ-индустрия развивается, не надо ничего менять». Эти варианты выбрали 70% респондентов. Далее следуют ухудшения условий труда и отмены ФЛП (по 40%). И где-то треть волнуются, что зарплаты в Дія.City уменьшатся;
  • половина ІТ-специалистов отметила, что ни при каких условиях не поддержат проект. Другая половина не столь категоричны: например, треть респондентов готовы поддержать, если будут уверены, что ІТ-компании не заставляют вступать в Дія.City и ФЛПов не отменят.

Кто за:

  • среди респондентов-сторонников 67% уверены, что нужна альтернатива ФЛПам. Также ІТ-специалисты верят, что с реализацией Дія.City в Украине зайдут R&D-центры крупных международных компаний;
  • на 100% уверены в успешной реализации только 21% ІТ-специалистов-сторонников. 37% поставили оценку от 5 до 7.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее заявлял, что налогообложение в «Дія.City» в 5 раз меньше, чем ныне действующее.

Справка Finance.ua:

В «Дія.City» будет введена еще одна форма взаимодействия со специалистами – путем заключения гиг-контрактов. В Министерстве уверяют, что гиг-специалисты получат преимущества фриланса, а также дополнительные социальные гарантии:

  • ежегодный оплачиваемый отпуск (минимум 17 рабочих дней);
  • больничные;
  • «отпуск» в связи с беременностью и родами (минимум 70 календарных дней) с сохранением рабочего места и предусмотренных законом выплат;
  • в случае, если компания предлагает релокацию гиг-специалиста, она покрывает расходы, связанные с переездом;
  • компания не может устанавливать ответственность гиг-специалиста, в виде отчислений или уменьшения размера вознаграждения.

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По материалам Finance.UA
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