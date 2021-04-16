Средняя зарплата в Украине: в каких регионах платят больше всего

Средняя заработная плата в феврале 2021 года в Украине составила 12 549 грн. Тогда как в январе этот показатель был равен 12 337 грн, что меньше на 212 грн.
Об этом пишет портал “Комментарии”.
По данным Государственной службы статистики, больше всего получают жители Киева, Донецкой и Киевской областей.
Средняя зарплата в месяц в столице достигает 18 504 грн — это самая высокая сумма по стране.
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Меньше всего доход у тех, кто работает в Кировоградской области. Там в феврале нынешнего года была зафиксирована самая низкая средняя зарплата менее 10 тыс. грн – 9903 грн.
В большинстве областей Украины заработная плата составляет от 10 до 11 тыс. грн в месяц.
Инфографика: “Комментарии”
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