Безналоговая ликвидация КИК: условия, сроки, последствия

Режим КИК (контролируемая иностранная компания) вступит в действие уже с 1 января 2022 года.

Об этом рассказала партнер практики частных клиентов, солиситор Алина Плющ во время вебинара FinUpdate. Инвестиции и налоги: как не остаться без прибыли.

«Первый отчетный период для таких компаний наступит уже с начала следующего года, а доходы КИК можно декларировать в 2023 или 2024 году. При этом за 2022−2023 отчетный период штрафы и пени за нарушения не применяются», — отметила эксперт.

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Поэтому если у вас есть контролируемые иностранные компании, которые вам не нужны — сейчас самое время, чтобы их ликвидировать. Делать это именно сейчас — выгодно, потому что с 1 января следующего года надо будет подавать уведомления в налоговую. В уведомлении вы должны будете указать, что у вас эта компания есть и вы хотите ее ликвидировать или продать. В этом году при ликвидации КИК никаких обязательств не возникает.

«Для того чтобы получить освобождение от налогообложения, нужно подготовить отчетность по местным или международным стандартам. Это нужно для того, чтобы подтвердить стоимость активов, которые были получены физлицом», — рассказала Плющ.

Гарантии:

информация, полученная налоговыми органами по итогам 2022−2023 отчетных годов от лиц, идущим путем безналоговой ликвидации, будет с ограниченным доступом;

данная информация не может использоваться в качестве доказательств в уголовном производстве, или передаваться по запросу в правоохранительные органы.

Что получат клиенты. Преимущества безналоговой ликвидации:

уход от рисков КИК : нет необходимости уведомлять, отчитываться и платить налоги за КИК ;

освобождение от налогов: бенефициары получают активы ликвидированных КИК без уплаты подоходного налога;

источник средств: полученные активы будут отражены в налоговой декларации физлица;

экономия времени и сокращение затрат на подготовку и сдачу отчетности по КИК .

Что для этого нужно:

заявление об освобождении от уплаты налогов;

информация о ликвидированной КИК ;

информация о полученных активах;

документы, подтверждающие стоимость полученных активов (на основании отчетности по МСФО ).

Сроки – ликвидация КИК должна быть начата после 1 января 2020 года и завершиться не позднее 31 декабря 2021 года.

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