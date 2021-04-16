Европа опаздывает с закачкой на месяц. Цены на газ достигли нового максимума

Цена газа с поставкой 20 апреля на голландском хабе TTF выросла до $267 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 25 января.
С начала года средняя цена контракта «на день вперед» на TTF составила $234 за тысячу кубометров.
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Цены на СПГ в Азии в начале марта прошли минимум с начала года, и у участников рынка появились опасения, что азиатская премия снова станет переманивать объемы СПГ с европейского рынка на азиатский.
Европа уже на месяц опаздывает с началом кампании по возобновлению запасов в хранилищах и без форсированного импорта по всем направлениям поставок – по трубам и через СПГ Европе не удастся подготовиться к новой зиме надлежащим образом.
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