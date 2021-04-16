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В Кабмине хотят по-новому начислять зарплаты на госслужбе

В Кабмине хотят по-новому начислять зарплаты на госслужбе

Правительство стремится ввести применение системы грейдинга на основе классификации должностей государственной службы, что приблизит Украину к вступлению в Организацию экономического сотрудничества и развития.

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сказал в ходе международного форума «Применение системы грейдинга на государственной службе».

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«Правительство Украины стремится ввести применение системы грейдинга на основе классификации должностей государственной службы, что приблизит нашу страну к присоединению к Организации экономического сотрудничества и развития», — сказал чиновник.

Он отметил, что вопрос реформирования системы оплаты труда госслужащих являются социально чувствительным, требует очень взвешенных и просчитанных шагов.

«Многолетняя практика анализа и адаптации международного опыта в Украине, на самом деле, имеет положительные результаты», — сказал Немчинов.

По его словам, важно то, чтобы реформа системы оплаты труда госслужащих, которая является одним из приоритетных направлений реформы государственного управления, отвечала позиции и интересам правительства, международным обязательствам Украины и государственной службы.

«Заработная плата государственного служащего должна быть обоснованной, зависеть от его квалификации и опыта, важности и сложности работы в должности, степени возложенной на него ответственности, результативности, эффективности и качества исполнения обязанностей. Кроме того, заработная плата должна быть конкурентоспособной, чтобы на государственную службу можно было привлекать высококвалифицированных специалистов на рынке труда», — убежден министр Кабинета министров.

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По материалам УКРИНФОРМ
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