В Кабмине хотят по-новому начислять зарплаты на госслужбе

Правительство стремится ввести применение системы грейдинга на основе классификации должностей государственной службы, что приблизит Украину к вступлению в Организацию экономического сотрудничества и развития.
Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сказал в ходе международного форума «Применение системы грейдинга на государственной службе».
Читайте также: Среднюю зарплату будут рассчитывать по-новому
«Правительство Украины стремится ввести применение системы грейдинга на основе классификации должностей государственной службы, что приблизит нашу страну к присоединению к Организации экономического сотрудничества и развития», — сказал чиновник.
Он отметил, что вопрос реформирования системы оплаты труда госслужащих являются социально чувствительным, требует очень взвешенных и просчитанных шагов.
«Многолетняя практика анализа и адаптации международного опыта в Украине, на самом деле, имеет положительные результаты», — сказал Немчинов.
По его словам, важно то, чтобы реформа системы оплаты труда госслужащих, которая является одним из приоритетных направлений реформы государственного управления, отвечала позиции и интересам правительства, международным обязательствам Украины и государственной службы.
«Заработная плата государственного служащего должна быть обоснованной, зависеть от его квалификации и опыта, важности и сложности работы в должности, степени возложенной на него ответственности, результативности, эффективности и качества исполнения обязанностей. Кроме того, заработная плата должна быть конкурентоспособной, чтобы на государственную службу можно было привлекать высококвалифицированных специалистов на рынке труда», — убежден министр Кабинета министров.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский распорядился создать лаборатории для разработки вакцин в УкраинеВчера, 16:10 - 698 15
Рейтинг самых убыточных госкомпаний в УкраинеВчера, 12:02 - 2216 9
Большие зарплаты и минимум бюрократии: украинцам готовят новую трудовую реформуВчера, 13:03 - 2795 6
Среднюю зарплату будут рассчитывать по-новомуВчера, 16:01 - 4004 5
Украина потратит на космическую программу 15 миллиардовВчера, 19:23 - 305 3
«Предел уже превышен». Глава НБУ заявил, что Украина «стала на скользкий путь фискального вытеснения»Вчера, 21:02 - 11628 1
Среднюю зарплату будут рассчитывать по-новомуВчера, 16:01 - 4004 5
Большие зарплаты и минимум бюрократии: украинцам готовят новую трудовую реформуВчера, 13:03 - 2795 6
Минфин хочет изменить Налоговый кодекс, чтобы заставить «уклонистов» платить налогиВчера, 16:45 - 2608
Рейтинг самых убыточных госкомпаний в УкраинеВчера, 12:02 - 2216 9
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхатьВчера, 12:10 - 155
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 502
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 4664 2
В Украине показали новый броневик для армии (видео)12.04.2021, 11:58 - 1691
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 435