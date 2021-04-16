Топ стран, откуда украинцы чаще всего импортируют машины

С начала года украинцы потратили 933 миллиона долларов на приобретение импортируемых новых и подержанных авто.

Об этом свидетельствует информация сайта Auto.ria.

Топ стран, откуда чаще всего импортируют машины украинцы:

США : 187,2 млн долларов;

: 187,2 млн долларов; Япония: 138,3 млн;

Германия: 124,9 млн;

Венгрия: 63,3 млн;

Польша: 55,8 млн;

Словакия: 43,2 млн;

Великобритания: 42,4 млн;

Южная Корея: 39,4 млн;

Румыния: 36,6 млн;

Мексика: 35,3 млн.

Как отмечают эксперты сайта, состав первой тройки не меняется уже долгое время: США, Япония и Германия лишь иногда меняются местами. Впрочем, по итогам 1 квартала 2021-го отрыв Америки от преследователей вырос с 10 млн до 50 млн.

Приведенные суммы – деньги, выплаченные украинскими покупателями новых и подержанных авто (официальными импортерами и “частниками”) без учета стоимости таможенной очистки и других расходов, предусмотренных украинским законодательством.

Справка Finance.ua:

В марте 2021 года украинцы зарегистрировали 36 тыс. подержанных импортных легковых автомобилей.

В марте текущего года украинский автопарк пополнили 660 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 61% больше, чем годом ранее.

Гостаможслужба направила 1 апреля 2021 года своим подразделениям письмо “О расходах на транспортировку”. Он регулирует определение таможенной стоимости транспортных средств, ввозимых в Украину из США .

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