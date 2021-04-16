Топ стран, откуда украинцы чаще всего импортируют машины

С начала года украинцы потратили 933 миллиона долларов на приобретение импортируемых новых и подержанных авто.
Об этом свидетельствует информация сайта Auto.ria.
Топ стран, откуда чаще всего импортируют машины украинцы:
Как отмечают эксперты сайта, состав первой тройки не меняется уже долгое время: США, Япония и Германия лишь иногда меняются местами. Впрочем, по итогам 1 квартала 2021-го отрыв Америки от преследователей вырос с 10 млн до 50 млн.
Приведенные суммы – деньги, выплаченные украинскими покупателями новых и подержанных авто (официальными импортерами и “частниками”) без учета стоимости таможенной очистки и других расходов, предусмотренных украинским законодательством.
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