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В Киеве процветает новый вид мошенничества с обменом валют - СМИ

В Киеве процветает новый вид мошенничества с обменом валют - СМИ

Прямо в центре Киева в киоске «обмен валют» мошенники забрали у мужчины 120 тыс. долларов.

О новой преступной схеме рассказали на Facebook-странице «Вартові еспресо», пишет РБК.

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Отмечается, что событие произошло в Печерском районе столицы, возле станции метро «Арсенальная».

Мужчина пришел в валютообменник, чтобы обменять 120 тыс. долларов на гривны. Деньги он отдал в окошко обменника, на что «кассир» его попросил подождать. Но на протяжение длительного времени никто в кабинке обменника так и не показался.

Впоследствии оказалось, что дверь киоска заблокирована и никто не открывает, а «кассир» попросту исчез.

На место инцидента тут же вызвали полицию. Но не факт, что преступника поймают.

Как не попасть на крючок к аферистам при обмене валют. При обмене валюты нужно быть особенно внимательными, ведь неизвестно, какую из схем мошенники используют. Существует три самых распространенных.

Сувенирные купюры. При обмене валюты вместо настоящих гривен в середину пачки вам подсовывают липовые деньги. Их чаще всего дают в незаконных обменниках, расположенных в людных местах — на вокзалах или рынках.

Псевдообменники. Это когда мошенники арендуют помещение и открывают фальшивый обмен валют. А когда вы сдаете деньги, кассир исчезает через черный выход. Такие обменники работают несколько дней — без документов. Соответственно, курс делают выгодным, чтобы привлечь клиентов с крупными суммами. Эта схема самая популярная в последнее время.

Разбойные нападения. Когда вы хотите поменять крупную сумму денег, на вас могут напасть и ограбить. Такой вид преступления планируют заранее.

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По материалам РБК-Украина
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