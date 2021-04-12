Кличко сообщил, когда начнут реконструкцию моста Патона

Реконструкция моста Патона в Киеве начнется в 2022 году.
Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в интервью НВ.
«Хочу напомнить, что этот мост был открыт в 1954 году. И за это время ни одного капремонта моста не проводили. Только сверху перекладывалось асфальтовое покрытие, но конструкция моста сейчас находится действительно в аварийном состоянии», — отметил мэр Киева.
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По словам Кличко, власти Киева на данный момент ограничили на мосту движение транспорта, а также провели переговоры по финансированию с одним из международных финансовых институтов. Проект должен быть готов к концу года, отметил мэр города.
«В следующем году мы выходим уже на строительство. Рассматривается несколько вариантов — закрывать одну полосу моста, потом открывать, это длительное строительство, или построить так называемую понтонную переправу возле моста Патона, этот мост полностью убрать и построить новый», — сообщил Кличко.
Он также не исключает, что на мосту Патона снова появятся трамваи, которые будут соединять левый и правый берега.
Напомним, в 2020 году в связи с аварийным состоянием на мост Патона решили уменьшить нагрузку и ограничили въезд любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает шесть тонн, и движение крайними правыми полосами в обоих направлениях.
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