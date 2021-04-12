Киевляне задолжали за тепло 4,6 млрд грн

Задолженность жителей Киева за потребленное тепло в завершившемся отопительном сезоне 2020/2021 годов выросла на 17% по сравнению с предыдущим сезоном.

Об этом сообщил на брифинге директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.

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«Общая задолженность в этом отопительном сезоне выросла на 17% по сравнению с прошлым. Это большой прирост. По состоянию на 1 апреля 2021 года задолженность составила около 4,6 млрд грн», — сообщил он.

При этом Лопатин отметил, что «Киевтеплоэнерго» предпринимает и будет усиливать меры воздействия к злостным должникам. По его словам, в топ-10 таковых по-прежнему входят владельцы жилья, площадь которого составляет не менее 200 квадратных метров.

Согласно представленной им презентации, самая крупная задолженность составляет 363,4 тысячи грн по квартире на улице Ивана Франко. Общая задолженность потребителей из топ-10 достигла 2,2 млн грн (на начало марта она составляла 1,8 млн грн).

Вместе с тем Лопатин указал, что «Киевтеплоэнерго» создало все условия для заключения договоров реструктуризации долгов, в том числе в онлайн-режиме.

«Мы понимаем, что долги возникают и по объективным причинам. С желающими их погасить мы всегда готовы заключить договоры реструктуризации», — сказал директор «Энергосбыта», акцентировав, что реструктуризация не меняет общую сумму долга.

Подводя итоги отопительного сезона, Лопатин сообщил, что самую высокую среднюю цену за отопление киевляне платили в феврале — 34,79 грн за квадратный метр, когда температура воздуха по месяцу составила -4,7 градуса; а самую низкую в ноябре — 25,69 грн за квадратный метр при среднемесячной температуре +3,8 градуса.

Таким образом, средневзвешенная стоимость отопления квадратного метра жилья в оборудованных приборами учета домах при неизменном тарифе в 1654,41 грн/Гкал в среднем составила 30,79 грн.

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