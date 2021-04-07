Как отключить дом от отопления до официального завершения отопительного сезона

Отопительный сезон в Киеве в 2021 году продлен до 10 апреля за погодных условий, однако община каждого дома может принять решение о досрочном отключении отопления.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода, город вынужден немного перенести завершения отопительного сезона. На несколько дней… Отключение тепла в Киеве начнут с 10 апреля», – сообщил Виталий Кличко.

Любая домовая община может раньше отключиться от отопления. Такое решение должно принять собрание жильцов и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании.

Социальные объекты, особенно больницы, будут отключать только по заявкам руководителей учреждений. В садах и школах тепло уже отключают планово – ввиду дистанционного обучения.

Справка Finance.ua:

В связи с тем, что в столице сохраняется прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, отключение тепла в Киеве вынуждены отложить на несколько дней.

Чтобы урегулировать задолженность за отопление и горячую воду, необходимо заключить договор о рассрочке задолженности и ее уплате частями.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr