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В Раде зарегистрировали законопроект о налоговой системе «Дія.City»

В Раде зарегистрировали законопроект о налоговой системе «Дія.City»

В Раде зарегистрировали законопроект №5376 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине».

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

«Сегодня зарегистрировали в парламенте проект Закона № 5376 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине».

Именно этот документ станет правовым фундаментом для запуска в пределах Дія City лучшей налоговой системы для развития IT-отрасли», — написал он.

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Как налоговая нагрузка будет действовать для компаний-резидентов Дія City:

  • налог на доход физических лиц 5%;
  • ЕСВ будет рассчитываться от минимальной заработной платы;
  • законопроект дает компаниям-резидентам Дія Сity возможность выбирать, какой корпоративный налог платить, — налог на прибыль (18%) или налог на выведенный капитал (НнВК) по ставке 9%;
  • военный сбор составит 1,5%.

«Это будет прозрачная налоговая система без дополнительной нагрузки или скрытых платежей», — пишет Борняков.

По его словам, этим законопроектом Дія City решает одну из главных проблем украинской IT-отрасли на сегодня. Общая система налогообложения не стимулирует развитие компаний. Упрощенная система ФЛП усложняет компаниям возможности масштабирования и привлечения инвестиций.

«Важно и то, что уменьшение налоговых ставок только увеличит поступления в госбюджет за счет роста IT-сектора», — добавил он.

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По материалам Finance.UA
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