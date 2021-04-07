В Раде зарегистрировали законопроект о налоговой системе «Дія.City»

В Раде зарегистрировали законопроект №5376 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине».
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.
«Сегодня зарегистрировали в парламенте проект Закона № 5376 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине».
Именно этот документ станет правовым фундаментом для запуска в пределах Дія City лучшей налоговой системы для развития IT-отрасли», — написал он.
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Как налоговая нагрузка будет действовать для компаний-резидентов Дія City:
«Это будет прозрачная налоговая система без дополнительной нагрузки или скрытых платежей», — пишет Борняков.
По его словам, этим законопроектом Дія City решает одну из главных проблем украинской IT-отрасли на сегодня. Общая система налогообложения не стимулирует развитие компаний. Упрощенная система ФЛП усложняет компаниям возможности масштабирования и привлечения инвестиций.
«Важно и то, что уменьшение налоговых ставок только увеличит поступления в госбюджет за счет роста IT-сектора», — добавил он.
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