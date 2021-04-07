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Мошенники придумали новый способ, как снимать деньги с карт — СМИ

Мошенники придумали новый способ, как снимать деньги с карт — СМИ

В Украине мошенники подделывают сайты. Так, аферисты создали липовый «OLX». При регистрации на таком сайте, у пользователя могут снять средства. При входе на страницу нужно проверять линк.

Об этом сообщил журналист Вячеслав Буткалюк в Facebook, пишет Обозреватель.

«Выложил объявление, что продаю мужскую одежду, потому что ошибся с размером. Сразу получил сообщение, что есть покупатель, который оформил покупку и прислал линк, чтобы я ввел свои персональные данные», — написал он.

По словам Буткалюка, вызвало беспокойство то, что кроме номера карты и фамилии, нужно прописать все цифры с карты и даже сообщить об остатке. «Позвонил в OLX и подтвердил, что это мошенники», — добавил он.

Отмечается, что в фейковой ссылке было прописано olx.dellivery.uno. В оригинале же всегда будет olx.ua/…

Справка Finance.ua:

  • Киберполиция предупредила о новом виде мошенничества при онлайн-шоппинге. В ходе онлайн-шопинга можно пострадать не только от недобросовестных продавцов. Не менее актуальны схемы мошенничества, когда злоумышленник выдает себя за покупателя. Например, на платформах объявлений псевдопокупатель уверяет, что хочет приобрести товар и якобы уже успел его оплатить.
  • Как работает схема: дальше мошенник звонит уже от имени работника банка и сообщает, что платеж поступил от юридического лица. Такие финансовые операции (с его слов) не предусмотрены регламентом банка, поэтому карту заблокировали. Для разблокировки нужно лишь назвать все данные.

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По материалам Обозреватель
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