Мошенники придумали новый способ, как снимать деньги с карт — СМИ

В Украине мошенники подделывают сайты. Так, аферисты создали липовый «OLX». При регистрации на таком сайте, у пользователя могут снять средства. При входе на страницу нужно проверять линк.
Об этом сообщил журналист Вячеслав Буткалюк в Facebook, пишет Обозреватель.
«Выложил объявление, что продаю мужскую одежду, потому что ошибся с размером. Сразу получил сообщение, что есть покупатель, который оформил покупку и прислал линк, чтобы я ввел свои персональные данные», — написал он.
По словам Буткалюка, вызвало беспокойство то, что кроме номера карты и фамилии, нужно прописать все цифры с карты и даже сообщить об остатке. «Позвонил в OLX и подтвердил, что это мошенники», — добавил он.
Отмечается, что в фейковой ссылке было прописано olx.dellivery.uno. В оригинале же всегда будет olx.ua/…
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