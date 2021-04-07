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Киберполиция предупредила о новом виде мошенничества при онлайн-шоппинге

Киберполиция предупредила о новом виде мошенничества при онлайн-шоппинге

В ходе онлайн-шопинга можно пострадать не только от недобросовестных продавцов. Не менее актуальны схемы мошенничества, когда злоумышленник выдает себя за покупателя.

Об этом сообщают в Киберполиции.

Например, на платформах объявлений псевдопокупатель уверяет, что хочет приобрести товар и якобы уже успел его оплатить.

Как работает схема: дальше мошенник звонит уже от имени работника банка и сообщает, что платеж поступил от юридического лица. Такие финансовые операции (с его слов) не предусмотрены регламентом банка, поэтому карту заблокировали. Для разблокировки нужно лишь назвать все данные.

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Однако продолжив такой разговор, вы рискуете своими деньгами.

Как уберечься от такого мошенничества:

  • не сообщайте никому данные карты (особенно CVV и PIN), коды с SMS от мобильного оператора или банка. Работники этих учреждений никогда не спрашивают такую ​​информацию;
  • если сомневаетесь — мошенник с вами говорит или настоящий работник банка, позвоните по номеру, указанному на обороте карты;
  • также можно проверить продавца/покупателя, или сайт, услугами которого собираетесь воспользоваться, на сайте Киберполиции в разделе «STOP FRAUD», возможно, мошенники уже есть в этой базе.

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По материалам Finance.UA
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