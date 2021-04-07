Киберполиция предупредила о новом виде мошенничества при онлайн-шоппинге

В ходе онлайн-шопинга можно пострадать не только от недобросовестных продавцов. Не менее актуальны схемы мошенничества, когда злоумышленник выдает себя за покупателя.
Об этом сообщают в Киберполиции.
Например, на платформах объявлений псевдопокупатель уверяет, что хочет приобрести товар и якобы уже успел его оплатить.
Как работает схема: дальше мошенник звонит уже от имени работника банка и сообщает, что платеж поступил от юридического лица. Такие финансовые операции (с его слов) не предусмотрены регламентом банка, поэтому карту заблокировали. Для разблокировки нужно лишь назвать все данные.
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Однако продолжив такой разговор, вы рискуете своими деньгами.
Как уберечься от такого мошенничества:
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