Эксперт рассказал о влиянии техосмотра на безопасность дорожного движения

В 2022 году в Украину может вернуться обязательный техосмотр для легкового некоммерческого транспорта. Такую задачу государство должно выполнить в рамках Ассоциации с Евросоюзом.

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Законодатели уверены, что возвращение всеобщего ТО необходимо – по прогнозам МИУ, это, вместе с усилением требований к водителям коммерческих ТС, позволит снизить уровень смертности из-за ДТП на 30% на протяжении 4 лет после вступления в силу разработанного ими документа.

Однако часть экспертов ставит под сомнение эти оценки.

“Даже если удастся обеспечить проведение обязательного техосмотра без коррупции, то он все равно ни в коей мере не повысит безопасность дорожного движения. Дело в том, что только около 1% всех ДТП в Украине происходит по техническим причинам. При этом к этому 1% относятся и лопнувшие колеса, и внезапно возникшие неисправности, которые никакой техосмотр не предупредит”, – рассказал автоюрист Вадим Володарский.

Справка Finance.ua:

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что с 2022 года планируют сделать обязательным техосмотр автотранспорта. По его словам, начать вводить техосмотр могут с переоборудованных автомобилей, впервые ввозимых. Такие транспортные средства все равно проходят сертификацию.

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