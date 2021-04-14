0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Эксперт рассказал о влиянии техосмотра на безопасность дорожного движения

Эксперт рассказал о влиянии техосмотра на безопасность дорожного движения

В 2022 году в Украину может вернуться обязательный техосмотр для легкового некоммерческого транспорта. Такую задачу государство должно выполнить в рамках Ассоциации с Евросоюзом.

Читайте также: Обязательный техосмотр: что ждет автовладельцев — законопроект

Законодатели уверены, что возвращение всеобщего ТО необходимо – по прогнозам МИУ, это, вместе с усилением требований к водителям коммерческих ТС, позволит снизить уровень смертности из-за ДТП на 30% на протяжении 4 лет после вступления в силу разработанного ими документа.

Однако часть экспертов ставит под сомнение эти оценки.

“Даже если удастся обеспечить проведение обязательного техосмотра без коррупции, то он все равно ни в коей мере не повысит безопасность дорожного движения. Дело в том, что только около 1% всех ДТП в Украине происходит по техническим причинам. При этом к этому 1% относятся и лопнувшие колеса, и внезапно возникшие неисправности, которые никакой техосмотр не предупредит”, – рассказал автоюрист Вадим Володарский.

Справка Finance.ua:

  • Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что с 2022 года планируют сделать обязательным техосмотр автотранспорта. По его словам, начать вводить техосмотр могут с переоборудованных автомобилей, впервые ввозимых. Такие транспортные средства все равно проходят сертификацию.

Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:

Сравнить и заказать кредит

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.