С 2022 года планируют сделать обязательным техосмотр автотранспорта

В Украине планируют сделать обязательным технический осмотр автотранспортных средств с 2022 года. Вводить его будут постепенно.
Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, начать вводить техосмотр могут с переоборудованных автомобилей, впервые ввезенных. Такие транспортные средства все равно проходят сертификацию.
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«Соблюдение транспортных технических требований и контроля важны. Но это должно быть мягко, чтобы не вызвать негативную реакцию и сопротивление населения. Потому что многие вспоминают Госавтоинспекцию, когда там были сплошные очереди и за какую-то гривну все это продавалось», — заявил Криклий.
Министр отметил, что введение техосмотра автотранспорта является одним из основных требований в имплементационных документах по евроинтеграции.
«Это почти 20% от наших обязательств в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, так как это прежде всего касается экологических норм. Например, в непромышленных городах основной фактор загрязнения — именно транспорт. Транспорт — это еще и вопрос безопасности перевозки пассажиров и грузов», — рассказал Криклий.
Отметим, что обязательный техосмотр частных автомобилей в Украине был отменен в 2011 году, а новые требования вводятся в соответствии с Директивой 2014/45/ЕС.
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